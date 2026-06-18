Корейские автопроизводители нашли способ вернуться в Россию

Переговоры о схеме возвращения Hyundai и Kia на российский рынок, по слухам, идут на высшем уровне.

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Корейские автопроизводители Hyundai и Kia хотят возобновить продажи своих автомобилей в России и уже рассматривают способ возвращения в страну. Слухи об этом появились в российских СМИ, и, как считает экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев, они не лишены смысла.

Утверждается, что «корейцы» хотят поставлять свои автомобили в Россию через Казахстан, где у них есть два завода — в Алматы и Костанае.

«Якобы переговоры по лоббированию именно такой схемы идут на высшем уровне. Оно и понятно. Два завода имеют избыточную мощность для рынка Казахстана и близлежащих азиатских республик. Посмотрим, чем закончится эта история», — прокомментировал слухи Мосеев в своём канале в Max.

Hyundai и Kia присутствовали на российском рынке больше 20 лет — с 1996 по 2022 годы. Автомобили корейских марок собирали на заводах в Калининграде и Санкт-Петербурге. В свои самые успешные годы на рынке, в конце 2010-х и начале 2020-х, производители из Южной Кореи суммарно продавали 200 тысяч машин в год.

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