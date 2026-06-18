Названы самые аварийные дни недели

В эти два дня недели на российских дорогах происходит больше всего ДТП.

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Дорожные аварии в России чаще всего происходят в пятницу и субботу, меньше всего — во вторник и воскресенье. Такой вывод следует из данных за 2025 год, опубликованных Научным центром БДД МВД России.

Наибольшее количество ДТП в прошлом году произошло в пятницу (20 025 случаев, 15,5% от общего количества) и субботу (19 017, или 14,8%). Во вторник и воскресенье показатель аварийности по стране, наоборот, был минимальным — 18 031 (14%) и 17 068 (13,2%).

Распределение показателей аварийности по дням недели:

Понедельник — 14,1% от всех аварий;

Вторник — 14%;

Среда — 14,3%;

Четверг — 14,1%;

Пятница — 15,5%;

Суббота — 14,8%;

Воскресенье — 13,2%.

Наиболее аварийно-опасным временем суток, согласно данным за прошлый год, является период с 16:00 до 21:00. В это время произошло более трети (34,1%) всех ДТП.

Названа причина каждой пятой аварии на российских дорогах