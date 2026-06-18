Крупную сеть АЗС заподозрили в завышении цен на топливо

Одна из самых дорогих сетей заправок в Москве попала в поле зрения ФАС.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание на высокую стоимость топлива в сети автозаправочных станций «Нефтьмагистраль», следует из официального заявления ведомства.

От сети требуется предоставить сведения о средневзвешенной цене на бензин и дизельное топливо, а также об объёмах их реализации на АЗС. Крайний срок — 26 июня.

«Сеть также должна направить данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива», — рассказали в пресс-службе ФАС.

«Нефтьмагистраль» осуществляет деятельность в Москве и Московской области. Сеть насчитывает свыше 100 заправок.

По данным МТА от 15 июня 2026 года, стоимость бензина и дизельного топлива на заправках компании была самой дорогой среди всех сетей АЗС в столице. Средняя стоимость составляла: АИ-92 — 72,40 рубля за литр, АИ-95 — 81,29 рубля, АИ-100 — 101,50 рубля, а цена на дизельное топливо находилась на уровне 88,70 рублей.

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