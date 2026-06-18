Toyota собирает большую встречу с российскими дилерами

Встреча пройдет за пределами России.

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Ушедший из России японский автопроизводитель Toyota проведёт закрытую встречу с российскими дилерами. Трёхдневная рабочая встреча пройдёт в Таиланде, сообщил экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Как видим, производитель продолжает общаться с дилерами. И это хорошо», — подчеркнул Мосеев в своём в Телеграм-канале.

Хотя Toyota уже несколько лет официально не работает в России, японская марка заняла седьмое место в рейтинге продаж в мае.

«Я уверен, что это результат работы дилеров и незримой поддержки со стороны производителя», — заключил автоэксперт.

В концерне регулярно проводят встречи с российскими дилерами и не отрицают этого факта. Основная тема для обсуждений — послепродажное обслуживание автомобилей компании в России, а также вопросы обеспечения запчастями. О возобновлении импорта автомобилей речи, по крайней мере пока, нет.

Японский автогигант прекратил производство и официальные продажи автомобилей в России в марте 2022 года. Ещё спустя полгода Toyota продала все свои российские активы, в том числе автозавод в Санкт-Петербурге, и свернула бизнес в России.

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