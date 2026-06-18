Новый российский бренд Jeland представил свой второй автомобиль

Раскрыты характеристики и оснащение новинки.

© JELAND

Новый российский автобренд Jeland анонсировал расширение своей линейки. Вторым автомобилем марки станет кроссовер J7, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Jeland J7 представляет собой среднеразмерный SUV. Кроссовер имеет узнаваемый классический силуэт с чёткими, выверенными линиями кузова, подчёркивающими его внедорожный характер. Особую выразительность передней части придаёт полностью светодиодная головная оптика с уникальным «шахматным» рисунком. Мощный образ автомобиля дополняют стильные 18-дюймовые литые диски.

Оснащается второй автомобиль Jeland 1,6-литровым турбированным двигателем в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В переднеприводном исполнении мощность кроссовера составляет 150 л. с., а в полноприводном — 186 л. с.

Версия 4WD получила передовую интеллектуальную систему ARDIS. Она предлагает до семи различных режимов вождения и мгновенно адаптирует работу узлов автомобиля под текущие дорожные условия — асфальт, снег, песок или грязь.

Основу конструкции кроссовера российской сборки составляет сверхнадёжный силовой каркас из высокопрочной стали. В салоне установлено до 6 подушек безопасности. Водителю доступен полный комплекс интеллектуальных ассистентов ADAS:

Адаптивный круиз-контроль;

Система удержания в полосе;

Мониторинг слепых зон;

Ассистент движения в пробках.

Для помощи при парковке и маневрировании в ограниченном пространстве предусмотрена система панорамного обзора 540°, формирующая виртуальную проекцию автомобиля с высоты птичьего полёта, включая функцию «прозрачного шасси».

© JELAND

Центральным элементом салона Jeland J7 является большой вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма. За идеальную атмосферу отвечают интеллектуальный двухзонный климат-контроль и премиальная аудиосистема Sony с 8 динамиками. Сиденья выполнены из высококачественной экокожи, передние кресла оснащены функцией вентиляции.

Также в салоне предусмотрены интеллектуальное голосовое управление, проекционный дисплей на лобовое стекло и быстрая беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт. Доступ в салон и запуск двигателя осуществляются с помощью системы бесключевого доступа.

Кроссовер полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации и оснащён полным зимним пакетом, который включает в себя обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя.

Информация о комплектациях и ценах Jeland J7 будет объявлена отдельно.

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