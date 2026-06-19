В России стартовали продажи легендарной «Волги»

Во сколько обойдётся покупка кроссовера или седана Volga?

© Volga

В пятницу, 19 июня, состоялось одно из самых ожидаемых событий 2026 года в российской автоиндустрии. Начались официальные продажи автомобилей возрождённой марки «Волга».

В продажу одновременно поступили три модели — кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Все они построены на базе китайских Geely и выпускаются на бывшей площадке Volkswagen на Горьковском автозаводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде.

На первоначальном этапе у марки «Волга» будет 25-30 автосалонов по всей стране. Уже к концу года представительство, согласно заявлению руководства бренда, будет насчитывать 130 дилерских центров.

Стоимость автомобилей Volga:

Среднеразмерный кроссовер Volga K40 (Geely Atlas): от 2 749 000 рублей;

от 2 749 000 рублей; Бизнес-седан Volga C50 (Preface): от 2 899 000 рублей;

от 2 899 000 рублей; Флагманский кроссовер Volga K50 (Monjaro): от 4 199 000 рублей.

Все три «Волги» оснащаются бензиновыми турбодвигателями и автоматической коробкой передач — классической или «роботом» в зависимости от модели и комплектации. Гарантийный срок на каждую из трёх моделей составляет 5 лет или первые 150 000 километров пробега.

Согласно ранее озвученным планам, в 2026 году будет выпущено 30 тысяч автомобилей Volga. Планируемый объём реализации — 25-27 тысяч экземпляров.

Легендарная советская и российская марка вернулась на рынок впервые с 2011 года, когда прекратились продажи среднеразмерного седана Volga Siber. С тех пор Горьковский автозавод, если не считать машины иностранных брендов VW и Skoda, не выпускал легковые авто.

Если вы задумались о покупке «Волги», то можете оценить финансовую нагрузку с помощью нашего калькулятора автокредита. Он поможет рассчитать примерный ежемесячный платёж, исходя из стоимости выбранной модели и срока кредитования

Если не «Волга», то… Что можно купить по цене новых Volga К40, К50 и C50