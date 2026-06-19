Тотальные проверки на дорогах 20 и 21 июня: где ГИБДД будет ловить нарушителей

ГИБДД переходит в режим усиленной работы: инспекторы будут массово проверять автомобилистов на трезвость, техническое состояние авто и соблюдение правил перевозки детей.

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В предстоящие выходные, 20 и 21 июня, Госавтоинспекция России проведет масштабные рейды на дорогах, направленные на повышение безопасности и профилактику нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей.

Основные приоритеты проверок:

Состояние опьянения: рейды «Нетрезвый водитель» пройдут как в вечернее и ночное время, так и днём, особенно вблизи мест массового отдыха;

рейды «Нетрезвый водитель» пройдут как в вечернее и ночное время, так и днём, особенно вблизи мест массового отдыха; Детская безопасность и ремни : Контроль за использованием детских кресел и удерживающих устройств, а также за пристегиванием ремней безопасности как водителями, так и пассажирами. Штрафы составляют до 5000 рублей за неправильную перевозку детей и 1500 рублей за непристегнутый ремень.

: Контроль за использованием детских кресел и удерживающих устройств, а также за пристегиванием ремней безопасности как водителями, так и пассажирами. Штрафы составляют до 5000 рублей за неправильную перевозку детей и 1500 рублей за непристегнутый ремень. Техническое состояние автомобилей: Особое внимание будет уделено фарам, тонировке стекол, читаемости и видимости номерных знаков, а также запрещенному тюнингу.

Особое внимание будет уделено фарам, тонировке стекол, читаемости и видимости номерных знаков, а также запрещенному тюнингу. Пешеходы и обгоны: Усиленный контроль на нерегулируемых пешеходных переходах и участках дорог, где запрещен выезд на встречную полосу.

Где пройдут рейды?

Рейды будут проходить в различных регионах страны. В их числе Санкт-Петербург, Ленобласть, Ульяновская, Самарская, Нижегородская, Ивановская, Кировская, Ростовская, Тверская, Челябинская, Тамбовская, Костромская, Свердловская, Новосибирская и Архангельская области, Республики Башкортостан, Мордовия, Коми, Крым и Удмуртия, Ставропольский, Краснодарский и Пермский края

Рекомендации для водителей

Водителям рекомендуется заранее подготовить все необходимые документы (права, СТС, полис ОСАГО) и убедиться в их актуальности. За несоответствие данных, например, если вы сменили фамилию, но не уведомили об этом ГИБДД, может быть наложен штраф до 2000 рублей.

Не забывайте о важности соблюдения правил дорожного движения и будьте внимательны на дороге!

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