Радикальные меры по топливу, слухи о возвращении «корейцев» в Россию и бедствие Volkswagen. Главное за неделю

Ситуация с топливом на заправках и реакция Госдумы на ограничение продаж бензина и солярки, слухи о закрытии завода Aurus, самая частая причина ДТП на российских дорогах, список оснований для аннулирования водительских прав, бедствие в крупном немецком автоконцерне – это и другие новости в подборке главных автособытий прошедшей недели.

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Россиянам рассказали о беспрецедентной мере на фоне ситуации с топливом

Главная тема прошедшей недели – ситуация с топливом на российских АЗС. В Москве опровергли информацию об ограничении продаж бензина и дизеля. Одна из крупнейших сетей заправок «Татнефть» подтвердила введение лимита на отпуск в одни руки по всей стране – но мера была кратковременной и снята уже буквально на следующий день. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала расследование против трёх нефтетрейдеров и обратила внимание на завышенные цены на столичных АЗС, а глава «Роснефти» Игорь Сечин опроверг слухи об ограничении продажи топлива в крупнейшей в стране сети заправочных станций. Безусловно, самый громкий инфоповод: заправках разрешили продавать топливо с повышенным содержанием серы. И это далеко не все новости про автомобильное топливо на этой неделе.

В России появится топливо стандарта Евро-3: что грозит современным автомобилям

Терпящий бедствие немецкий автогигант уволит почти 20 тысяч сотрудников

Один из крупнейших немецких автопроизводителей Volkswagen находится на грани выживания. Это признали уже даже высокопоставленные сотрудники самого концерна из Вольфсбурга. Спасти компанию от финансового краха могут только крайние меры. Одна из них – значительное сокращение штата, причём уже в 2026 году.

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Российские автолюбители бросились скупать японские машины

Японский автопром восстанавливает свои позиции на российском рынке: за первые пять месяцев года спрос на автомобили из Страны восходящего солнца вырос в три раза, достигнув 30,9 тысячи проданных машин. Есть, правда, один нюанс: 77% из них были произведены в Китае.

Aurus отреагировал на слухи о закрытии своего завода

Российский производитель премиальных автомобилей Aurus выступил с официальным заявлением на фоне слухов. Утверждалось, что производство седана Senat и кроссовера Komendant будет перенесено из Елабуги в Санкт-Петербург. Так ли это? Читайте тут.

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Водителям на заметку: названы восемь причин для аннулирования прав

В МВД РФ перечислили основания, по которым водительское удостоверение могут признать недействительным. В списке есть как очевидные, так и весьма неожиданные пункты, о которых многие автомобилисты даже не догадываются. Полный список причин — по ссылке.

В списке автомобилей для работы в такси появилась ещё одна марка

Перечень машин, допущенных к работе в такси, официально расширен. У перевозчиков, обязанных использовать авто с высоким уровнем локализации, появился новый вариант. В списке теперь значатся девять марок и 31 модель.

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Новый российский бренд Jeland представил свой второй автомобиль

Недавно созданная марка Jeland анонсировала расширение своей линейки. Вторым автомобилем бренда станет кроссовер J7, который будет доступен в переднеприводном и полноприводном вариантах. Все подробности – в материале.

Бум «электричек» в России: спрос на электрокары и гибриды подскочил на 88%

Продажи электромобилей и гибридов в нашей стране набирают обороты и за первые пять месяцев текущего года достигли результата 44 тысячи единиц. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Названа причина каждой пятой аварии на российских дорогах

Почти 20% всех дорожно-транспортных происшествий в России в прошлом году были спровоцированы одной и той же причиной. Что это за причина и какие другие нарушения чаще всего приводят к ДТП – рассказываем в публикации.

«Волга» вернулась: в России стартовали продажи автомобилей легендарной марки

В пятницу, 19 июня, начались продажи машин возрождённой марки «Волга». В один день на рынок вышли сразу три модели. Все подробности о линейке и стоимости — в материале.

Рост цен на бензин в России установил новый рекорд

Всего за неделю топливо на российских АЗС подорожало на 66 копеек, установив новый максимум в 2026 году. И это уже вторая неделя подряд с таким резким скачком. Динамика по каждой марке бензина и солярке – здесь.

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Корейские автопроизводители нашли способ вернуться в Россию

По слухам, корейские автопроизводители нашли способ обойти санкционные ограничения и вернуться на российский рынок. Утверждается, что переговоры о схеме поставок ведутся на высшем уровне. Автоэксперт оценил, насколько обоснованы эти слухи.

В Госдуме объяснили причины ограничения продажи топлива на АЗС

Власти прокомментировали лимиты на АЗС, назвав это «вынужденной и временной мерой». О причинах рассказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, ничего критичного нет и ситуация уже налаживается.

© Александр Авилов/Агентство «Москва»

Ещё на прошедшей неделе мы рассказали о самых популярных моделях Ford в нашей стране, старте продаж флагманского кроссовера GAC S9, сильном падении импорта корейских автомобилей в Россию и планах по запуску беспилотных такси в Москве.