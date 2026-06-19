В Подмосковье ужесточили штрафы за парковку на газонах

Штрафы выросли в два раза, но не для всех.

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Владельцам бизнеса и должностным лицам в Подмосковье, паркующим служебные авто на траве, придётся раскошелиться. Московская областная дума одобрила поправки, которые ужесточают наказание за стоянку на озеленённых территориях. Это следует из сообщения на официальном сайте регионального парламента.

Главное изменение — единая ответственность за парковку на любых участках с растительностью: будь то газон, цветник или иной озеленённый участок. При этом «вилка» штрафов существенно выросла:

Должностные лица: от 20 000 до 50 000 рублей (было 10–20 тысяч рублей);

от 20 000 до 50 000 рублей (было 10–20 тысяч рублей); Юридические лица: от 50 000 до 100 000 рублей (было 30–50 тысяч рублей);

Для граждан штрафы за парковку на газонах не изменились и по-прежнему составляют от 3000 до 5000 рублей.

Законодатели также внесли ясность в правила парковки у мусорных баков. Теперь наказывать будут только если машина стоит вплотную к контейнерной площадке и физически мешает проезду спецтехники. Если же автомобиль припаркован по правилам дорожного движения, на размеченном месте, но рядом с баками, штрафа не будет.

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