ФАС проверит ещё одну сеть АЗС из-за высоких цен на топливо

Собственник заправочных станций «Трасса» должен объяснить причину повышения стоимости бензина и дизтоплива.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание на ценники в сети автозаправочных станций «Трасса». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

До 26 июня ПАО «ЕвроТранс», владеющее этой сетью заправок, должно предоставить объяснение по поводу повышения стоимости бензина и дизтоплива. Также оператор должен отчитаться о рентабельности продаж, средневзвешенной цене на топливо и объёмах его реализации.

«Запрос направлен в связи с поступившей в ФАС России информацией об изменении розничных цен на нефтепродукты», — рассказали в ведомстве.

ПАО «ЕвроТранс» является одним из крупнейших независимых топливных операторов и работает преимущественно в Москве и Московской области. Сеть компании насчитывает 57 заправок.

Ранее аналогичное требование о предоставлении данных получила столичная сеть «Нефтьмагистраль», которую также заподозрили в завышении цен на бензин и дизтопливо.

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