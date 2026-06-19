Глава «Роснефти» прокомментировал слухи об ограничении продаж бензина и дизтоплива.

Крупнейшая розничная сеть АЗС в России – «Роснефть» – не собирается ограничивать продажу бензина и дизеля на фоне текущей ситуации на отечественном топливном рынке. Заправки на 100% обеспечены топливом и работают стабильно, заявил глава компании Игорь Сечин.

Ещё несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что заправочные станции «Роснефти» в регионах ограничили продажу топлива в канистры.

«Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом.

Мы считаем, что раздувать ажиотаж не надо. Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе, и можете даже не сомневаться, все будет стабильно работать», – приводит слова Сечина новостное агентство «Интерфакс».

Он отметил, что снижение объёмов отпуска топлива отдельными компаниями лишь ведёт к усугублению ситуации на топливном рынке.

«Но мы на наших заправках будем обеспечивать гарантировано», — сказал глава «Роснефти».

Сеть «Роснефти» насчитывает около трёх тысяч АЗС, расположенных в 62 регионах России, а также в Беларуси, Абхазии, Киргизии и Южной Осетии.

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