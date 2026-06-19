Флагманский GAC S9 появился в продаже в России: стоимость, характеристики и опции

Гибридный кроссовер с запасом хода 1000 км добрался до российского рынка.

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Китайская компания GAC объявила о выходе нового флагманского гибридного кроссовера GAC S9 на российский рынок. Торжественный запуск продаж состоялся на презентации в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент «Рамблер/авто»

«Российский рынок стал первым внешним рынком, где представлен наш новый флагман GAC S9», — сказал на мероприятии заместитель генерального директора GAC Россия Ян Сяолин.

Новинка представляет собой полноразмерный последовательный гибрид с увеличенным запасом хода (REEV) и электрическим полным приводом (E-AWD). Суммарный пробег на одном баке топлива и полной зарядке аккумулятора превышает 1000 км, что делает автомобиль универсальным решением как для ежедневных городских поездок, так и для дальних путешествий по стране.

В России кроссовер будет доступен в топовой комплектации SX Premium со стартовой ценой от 6 499 000 рублей. Для наглядности мы добавили на страницу калькулятор автокредита, который позволяет самостоятельно рассчитать ориентировочный платёж с учётом различных параметров.

В оснащение GAC S9 включены:

Трёхзонный климат-контроль для индивидуальной настройки температуры для водителя, переднего пассажира и второго ряда сидений;

Звукоизолирующее остекление лобового стекла и боковых стёкол дверей первого и второго ряда для максимальной тишины в салоне;

Беспроводная зарядка для двух устройств с функцией активного охлаждения;

Многоцветная интерьерная подсветка с освещением зоны ног;

Мультимедийная система с 15,6-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto;

10,25-дюймовая цифровая приборная панель с отображением навигации;

27-дюймовый проекционный дисплей (HUD).

Среди технических решений можно отметить адаптивную подвеску SDC, позволяющую изменять жёсткость амортизаторов в зависимости от выбранного режима движения (Эко, Комфорт, Спорт или персональный режим). Имеется также продвинутая система помощи водителю (ADAS):

Адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и возобновления движения;

Система удержания в полосе движения;

Контроль дистанции до впереди идущего автомобиля.

Предупреждение о возможном столкновении;

Система автоматической параллельной и перпендикулярной парковки.

Общий гарантийный срок на кроссовер GAC S9 составляет 5 лет или первые 150 000 км пробега, на элементы гибридной системы — 8 лет или 150 000 км. Также предоставляется премиальная программа помощи на дороге сроком 5 лет.

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