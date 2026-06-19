Флагманский GAC S9 появился в продаже в России: стоимость, характеристики и опции
Гибридный кроссовер с запасом хода 1000 км добрался до российского рынка.
Китайская компания GAC объявила о выходе нового флагманского гибридного кроссовера GAC S9 на российский рынок. Торжественный запуск продаж состоялся на презентации в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент «Рамблер/авто»
«Российский рынок стал первым внешним рынком, где представлен наш новый флагман GAC S9», — сказал на мероприятии заместитель генерального директора GAC Россия Ян Сяолин.
Новинка представляет собой полноразмерный последовательный гибрид с увеличенным запасом хода (REEV) и электрическим полным приводом (E-AWD). Суммарный пробег на одном баке топлива и полной зарядке аккумулятора превышает 1000 км, что делает автомобиль универсальным решением как для ежедневных городских поездок, так и для дальних путешествий по стране.
В России кроссовер будет доступен в топовой комплектации SX Premium со стартовой ценой от 6 499 000 рублей. Для наглядности мы добавили на страницу калькулятор автокредита, который позволяет самостоятельно рассчитать ориентировочный платёж с учётом различных параметров.
В оснащение GAC S9 включены:
- Трёхзонный климат-контроль для индивидуальной настройки температуры для водителя, переднего пассажира и второго ряда сидений;
- Звукоизолирующее остекление лобового стекла и боковых стёкол дверей первого и второго ряда для максимальной тишины в салоне;
- Беспроводная зарядка для двух устройств с функцией активного охлаждения;
- Многоцветная интерьерная подсветка с освещением зоны ног;
- Мультимедийная система с 15,6-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto;
- 10,25-дюймовая цифровая приборная панель с отображением навигации;
- 27-дюймовый проекционный дисплей (HUD).
Среди технических решений можно отметить адаптивную подвеску SDC, позволяющую изменять жёсткость амортизаторов в зависимости от выбранного режима движения (Эко, Комфорт, Спорт или персональный режим). Имеется также продвинутая система помощи водителю (ADAS):
- Адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и возобновления движения;
- Система удержания в полосе движения;
- Контроль дистанции до впереди идущего автомобиля.
- Предупреждение о возможном столкновении;
- Система автоматической параллельной и перпендикулярной парковки.
Общий гарантийный срок на кроссовер GAC S9 составляет 5 лет или первые 150 000 км пробега, на элементы гибридной системы — 8 лет или 150 000 км. Также предоставляется премиальная программа помощи на дороге сроком 5 лет.
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