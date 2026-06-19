GAC объявил цены на электрический кроссовер Hyptec HT в России

Мощный китайский электрокроссовер с большим запасом хода едет в Россию.

© Алекснй Батушенко

Китайская компания GAC официально объявила о старте приёма предварительных заказов в России на новый премиальный электрический кроссовер GAC Hyptec HT. Стартовая стоимость модели составит от 5 999 000 рублей, сообщает корреспондент «Рамблер/авто» с презентации в Санкт-Петербурге.

Новинка позиционируется как кроссовер со спортивным дизайном, современными технологиями и высоким уровнем комфорта. Hyptec HT оснащается электрической силовой установкой, отличается высокой динамикой разгона и большим запасом хода.

Точные характеристики пока держатся в секрете.

© GAC

Салон автомобиля выполнен с использованием премиальных материалов, таких как натуральная кожа Наппа и искусственная замша. В оснащение входят панорамная крыша и мощная аудиосистема. Мультимедийный комплекс поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, позволяя оставаться на связи без лишних проводов.

Кроссовер адаптирован для эксплуатации в российских климатических условиях и оснащён расширенным пакетом зимних опций. Также владельцам будет доступна функция дистанционного управления климатом и другими системами через фирменное приложение на смартфоне.

Общий гарантийный срок на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км пробега, а на тяговую батарею и электромотор действует увеличенная гарантия — 8 лет или 200 000 км.

© Алексей Батушенко

GAC Hyptec HT будет доступен в трёх цветах кузова: белом, чёрном и серебристом. Интерьер доступен в двух вариантах исполнения: классическом тёмном или современном терракотовым.

Подробности о комплектациях и технические характеристики будут объявлены ближе к старту официальных продаж.

Флагманский GAC S9 появился в продаже в России: стоимость, характеристики и опции