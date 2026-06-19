В Москве выбрали лучших автодилеров России в 2026 году
Подведены итоги юбилейной премии «Автодилер года».
В столице прошла торжественная церемония награждения лауреатов юбилейной, десятой премии «Автодилер года 2026». Организаторы назвали имена победителей в девяти ключевых номинациях.
Премия от аналитического агентства «Автостат» и «Авито Авто» отмечает лидеров продаж и компании, задающие новые стандарты на отечественном авторынке. В этом году за победу боролись 60 дилерских холдингов и автобрендов.
© Пресс-служба Авито
Список победителей премии «Автодилер года 2026»:
- Продажа новых автомобилей: ГК РОЛЬФ, ГК Максимум, Форвард-Авто;
- Продажа автомобилей с пробегом: FRESH автомобильный маркетплейс, Verra и Форвард-Авто;
- Эффективные закупки: КАН АВТО ЭКСПЕРТ Сибирский тракт, АСПЭК-Авто, Аутлет Авто Вилледж, Автомолл Пятигорск, Сеть Автосалонов «Тачки» Чита и Автосалон КИТ;
- Эффективная работа с трафиком: АВИЛОН Автомобильная группа, ЮНИКОР;
- Эффективные продажи: Зеленый TRADE-IN, ОТТОКАР;
- Клиентоориентированность: PELETON, АВИЛОН Автомобильная группа, ГК АГАТ, ГК Мартен;
- Организация сервиса: ГК Автодом, АвтоСпецЦентр, Автохолдинг Аларм-Моторс, Панавто;
- Лучшая дилерская сеть: Changan.
Специальным призом Гран-при «Дилер 10-летия» за выдающийся вклад в развитие отрасли была награждена ГК Мартен.
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