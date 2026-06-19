Сколько стоят новые автомобили «Волга»? Полный гид по ценам и комплектациям

В день запуска продаж обнародованы подробности об оснащении и ценах на кроссоверы K40, K50 и седан C50.

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Возрожденная марка «Волга» объявила о запуске продаж трех своих автомобилей. С сегодняшнего дня, 19 июня, эти модели доступны в официальной дилерской сети бренда, сообщила пресс-служба бренда.

Линейка «Волга» представлено тремя моделями, охватывающими ключевые сегменты рынка: бизнес-седан C50, универсальный среднеразмерный кроссовер K40 и флагманский внедорожник K50.

Бизнес-седан Volga C50

Автомобиль оснащается 2.0-литровым турбированным двигателем (150 или 200 л. с.) в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT).

Комплектации:

«Стандарт» — от 2 899 000 рублей: 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, система камер кругового обзора, парктроники и мониторинг давления в шинах.

— от 2 899 000 рублей: 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, система камер кругового обзора, парктроники и мониторинг давления в шинах. «Комфорт» — от 3 149 000 рублей: подогрев руля, электрорегулировка поясничного упора, электроскладывание и автозатемнение салонного зеркала, 6 подушек безопасности.

«Премиум» — от 3 299 000 рублей: 18-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль, широкий набор интеллектуальных ассистентов (удержание в полосе, распознавание знаков, премиальная аудиосистема (12 динамиков, включая подголовник водителя), вентиляция передних сидений и электрорегулировка пассажирского кресла.

Среднеразмерный кроссовер Volga K40

Универсальный среднеразмерный кроссовер Volga K40 доступен с двумя вариантами силовых установок: 1.5-литровый двигатель с турбонаддувом (147 л.с.) в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT) и 2.0- литровый турбированный двигатель (200 л. с.) с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (8AT) и системой полного привода.

Комплектации:

«Стандарт» — от 2 749 000 рублей: 18-дюймовые диски, климат-контроль, камера заднего вида, задние парктроники, круиз-контроль, аудиосистема (6 динамиков), подогрев зоны щеток стеклоочистителя.

— от 2 749 000 рублей: 18-дюймовые диски, климат-контроль, камера заднего вида, задние парктроники, круиз-контроль, аудиосистема (6 динамиков), подогрев зоны щеток стеклоочистителя. «Комфорт» — от 3 049 000 рублей: 19-дюймовые диски, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и автоторможения, беспроводная зарядка, электрорегулировка сидений, атмосферная подсветка.

— от 3 049 000 рублей: 19-дюймовые диски, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и автоторможения, беспроводная зарядка, электрорегулировка сидений, атмосферная подсветка. «Премиум» — от 3 799 000 рублей: двухцветная окраска кузова, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема (11 динамиков), настраиваемая атмосферная подсветка, электропривод багажника, вентиляция передних сидений, память положений водительского кресла с регулировкой длины подушки.

Флагманский кроссовер Volga K50

Автомобиль комплектуется 2.0-литровым турбо двигателем мощностью 238 л. с. в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (8AT) и системой полного привода.

Комплектации:

«Комфорт» — от 4 199 000 рублей: 19-дюймовые диски, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, вентиляция и массаж водительского кресла, память положений передних сидений, механическая регулировка наклона второго ряда, аудиосистема на 8 динамиков.

— от 4 199 000 рублей: 19-дюймовые диски, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, вентиляция и массаж водительского кресла, память положений передних сидений, механическая регулировка наклона второго ряда, аудиосистема на 8 динамиков. «Премиум» — от 4 499 000 рублей: 20-дюймовые диски, усиленная шумоизоляция лобового и боковых стекол, тонировка задних стекол, вентиляция пассажирского кресла, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема (12 динамиков), электропривод спинки второго ряда, мониторинг слепых зон и ассистент безопасного выхода.

— от 4 499 000 рублей: 20-дюймовые диски, усиленная шумоизоляция лобового и боковых стекол, тонировка задних стекол, вентиляция пассажирского кресла, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема (12 динамиков), электропривод спинки второго ряда, мониторинг слепых зон и ассистент безопасного выхода. «Эксклюзив» — от 4 649 000 рублей: отделка интерьера темно-серой замшей с ромбовидной прострочкой, два эксклюзивных цвета кузова.

Если вы задумались о покупке «Волги», то можете оценить финансовую нагрузку с помощью нашего калькулятора автокредита. Он поможет рассчитать примерный ежемесячный платёж, исходя из стоимости выбранной модели и срока кредитования.

Все новые модели «Волга» разработаны с учетом российских климатических условий и качества дорог. Автомобили оснащаются полным зимним пакетом, в который включены обогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

На автомобили распространяется расширенная гарантия сроком 5 лет или 150 000 км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.

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