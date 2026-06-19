Количество электрозаправок в России выросло на 20%: где их больше всего?

За последние 12 месяцев доступность электрозаправок в российских городах значительно выросла.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Аналитики сервиса 2ГИС изучили развитие инфраструктуры для электромобилей в России за последний год. Исследование показало уверенный рост числа общедоступных зарядных станций. Эксперты также выяснили, как изменилась стоимость зарядки и какие города стали новыми центрами развития «зелёного» транспорта.

Число общедоступных электрозаправок в России продолжает уверенно расти: за последние 12 месяцев (с июня 2025 года) их стало на 20% больше. Лидером по абсолютному количеству станций остаётся Москва: в июне 2026 года в столице работает более 1 100 станций зарядки электромобилей, это на 37,5% больше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге в июне 2026 года работает почти 400 ЭЗС, за год их количество выросло на 22,5%. Третье место удерживает Красноярск — в городе насчитывается 180 станций, их количество выросло на 7,8%.

Среди топ-10 городов России по количеству ЭЗС самый высокий темп роста с июня 2025 года по июнь 2026 показывает Новосибирск: количество станций выросло на 70,6% (с 85 до 145). Активно развивается сеть ЭЗС на Сахалине — Южно-Сахалинск опережает многие миллионники как по количеству общедоступных электрозаправок, так и по их приросту за год (+15%).

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Высокие темпы роста количества ЭЗС за год зафиксированы и в менее крупных городах страны. Лидером по динамике стал Киров: количество станций выросло на 118,2% (с 11 до 24). На втором месте — Нижний Тагил (+100%, с 6 до 12 станций). Третье место у Оренбурга — количество ЭЗС выросло до 23, на 76,9% больше, чем годом ранее.

Стоимость зарядки: где дешевле, а где дороже

По данным 2ГИС, в топ-10 городов по количеству ЭЗС средняя стоимость зарядки электромобиля варьируется от 10 до 20 рублей за кВт/ч. Самая высокая цена зафиксирована в Краснодаре — 20 рублей за кВт/ч. В Уфе и Челябинске за год (с июня 2025 года) цены на заправку электромобиля выросли наиболее заметно — на 28,6% и 14,3% соответственно.

В то же время в ряде городов (Санкт-Петербург, Казань, Южно-Сахалинск, Красноярск) стоимость осталась неизменной. Самая доступная средняя цена заправки электромобиля — в Красноярске, 10 рублей за кВт/ч.

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Найти электрозаправки в 2ГИС можно по запросу «станции зарядки электромобилей» или «электрозарядка».

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