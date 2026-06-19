Где можно купить новые автомобили «Волга»: список городов
Дилерские центры в этих городах открылись в день старта продаж автомобилей Volga.
В пятницу, 19 июня, состоялся запуск продаж автомобилей «Волга». Приобрести кроссоверы K40, K50 и седан C50 можно пока не во всех городах. «Рамблер/авто» узнал, где уже сегодня открылись шоурумы возрождённой марки.
На данный момент открыто 25 автосалонов в 17 городах. Ещё примерно столько же точек продаж заработают в ближайшее время. В частности, ещё 11 дилеров будут готовы открыть двери клиентам уже на следующей неделе.
Список городов, где уже открыты автосалоны Volga:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Балашиха
- Рязань
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Красноярск
- Нижний Новгород
- Ростов-на-Дону
- Абакан
- Тула
- Тюмень
- Уфа
- Ярославль
Как рассказали представители бренда на презентации, до конца 2026 года география дилерской сети Volga будет расширена до 130 автосалонов примерно в 70 городах — Самаре, Твери, Кирове, Курске, Ульяновске, Краснодаре, Новосибирске, Иркутске, Томске, Барнауле и многих других. В руководстве марки рассчитывают, что 40% продаж придётся на Москву и Санкт-Петербург.
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