Где можно купить новые автомобили «Волга»: список городов

Дилерские центры в этих городах открылись в день старта продаж автомобилей Volga.

© Андрей Колтун

В пятницу, 19 июня, состоялся запуск продаж автомобилей «Волга». Приобрести кроссоверы K40, K50 и седан C50 можно пока не во всех городах. «Рамблер/авто» узнал, где уже сегодня открылись шоурумы возрождённой марки.

На данный момент открыто 25 автосалонов в 17 городах. Ещё примерно столько же точек продаж заработают в ближайшее время. В частности, ещё 11 дилеров будут готовы открыть двери клиентам уже на следующей неделе.

© Андрей Колтун

Список городов, где уже открыты автосалоны Volga:

Москва

Санкт-Петербург

Балашиха

Рязань

Владимир

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Казань

Красноярск

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

Абакан

Тула

Тюмень

Уфа

Ярославль

Как рассказали представители бренда на презентации, до конца 2026 года география дилерской сети Volga будет расширена до 130 автосалонов примерно в 70 городах — Самаре, Твери, Кирове, Курске, Ульяновске, Краснодаре, Новосибирске, Иркутске, Томске, Барнауле и многих других. В руководстве марки рассчитывают, что 40% продаж придётся на Москву и Санкт-Петербург.

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