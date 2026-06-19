$73.4484.17

Где можно купить новые автомобили «Волга»: список городов

Иван Беликов

Дилерские центры в этих городах открылись в день старта продаж автомобилей Volga.

Где можно купить новые автомобили «Волга»: список городов
© Андрей Колтун

В пятницу, 19 июня, состоялся запуск продаж автомобилей «Волга». Приобрести кроссоверы K40, K50 и седан C50 можно пока не во всех городах. «Рамблер/авто» узнал, где уже сегодня открылись шоурумы возрождённой марки.

На данный момент открыто 25 автосалонов в 17 городах. Ещё примерно столько же точек продаж заработают в ближайшее время. В частности, ещё 11 дилеров будут готовы открыть двери клиентам уже на следующей неделе.

© Андрей Колтун

Список городов, где уже открыты автосалоны Volga:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Балашиха
  • Рязань
  • Владимир
  • Волгоград
  • Воронеж
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Ростов-на-Дону
  • Абакан
  • Тула
  • Тюмень
  • Уфа
  • Ярославль

Как рассказали представители бренда на презентации, до конца 2026 года география дилерской сети Volga будет расширена до 130 автосалонов примерно в 70 городах — Самаре, Твери, Кирове, Курске, Ульяновске, Краснодаре, Новосибирске, Иркутске, Томске, Барнауле и многих других. В руководстве марки рассчитывают, что 40% продаж придётся на Москву и Санкт-Петербург.

Сколько стоят новые автомобили «Волга»? Полный гид по ценам и комплектациям