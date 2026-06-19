«Мы не изобретаем велосипед с нуля». В Volga рассказали о грандиозных планах на будущее

Руководители проекта обещают выпустить полностью российскую машину с «культурным кодом, который был заложен в старую, всеми любимую «Волгу».

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Запуск производства и старт продаж трёх новых моделей Volga — это только начало большого пути по возрождению легендарной марки. Об этом на презентации в пятницу, 19 июня, рассказали руководители проекта.

Все три «Волги», поступившие сегодня в продажу, — лицензионные копии Geely. Младший кроссовер K40 является «клоном» Atlas, флагманский K50 — копия Monjaro, а седан C50 — это Preface. Их объединяет не только принадлежность одному производителю, но и модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), которую Geely разработала совместно с Volvo.

«Мы выкупили права на модели и технологии, и дальше собственными силами будем модернизировать платформу и создавать на её основе новые модели», — сказал директор по стратегии и бренду компании Михаил Хлопяк корреспонденту «Рамблер/авто».

Глава бренда Татьяна Фадеева во время выступления на презентации подчеркнула: «Мы сформулировали для себя стратегию на десятилетия, приняв решение, что «Волга» будет базироваться на модульной платформе международного класса.

Мы не изобретаем велосипед с нуля. Мы берём проверенные решения, международные технологии, и на их базе будем создавать свой продукт. Это позволяет нам сократить время вывода продукта на рынок и быть уверенными, что следующие десять лет наш продукт будет отвечать всем международным стандартам качества».

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По словам Хлопяка, уже до конца 2026 года на Горьковском автозаводе (ГАЗ) будут освоены сварка и окраска кузовов, а для мультимедийной системы будет разработано отечественное программное обеспечение с акцентом на российские сервисы. Ведётся поиск производителей аккумуляторов, шин и колёсных дисков.

«Уже сейчас стартовали многочисленные проекты по локализации критических узлов и компонентов, — добавила Фадеева. — Это штамповка кузова, двигатель, трансмиссия, детали экстерьера и интерьера. Все эти производства будут расположены непосредственно вблизи завода-изготовителя в Нижнем Новгороде».

Главной целью проекта возрождения «Волги» является выпуск автомобиля собственной разработки.

«Это не просто адаптация платформы, а глубокая реинжиниринговая разработка. В рамках этого проекта появится новая «Волга» с культурным кодом, который был заложен в нашу старую, всеми любимую «Волгу», но появится она в новом современном исполнении», — заключила Фадеева.

План Volga на текущий год — выпуск 30 тысяч автомобилей. В следующем году производственная программа будет увеличена вдвое. Площадка на заводе в Нижнем Новгороде, где раньше осуществлялась сборка автомобилей Volkswagen и Skoda, способна выпускать до 110 тысяч машин в год.

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