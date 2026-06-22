Раскрыты масштабы подорожания бензина в Москве за последнюю неделю
Одна марка бензина стала дороже на 93 копейки.
Рост цен на автомобильное топливо на заправках (АЗС) в Москве за последнюю неделю, 15-22 июня, ускорился почти втрое. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), с которыми ознакомился «Рамблер/авто».
Если по ходу второй недели лета 2026 года бензин дорожал в среднем на 30 копеек, то за третью — на 85 копеек. Рост цен на дизельное топливо ускорился вдвое — с 42 до 87 копеек.
Как изменилась стоимость топлива на московских АЗС с 15 по 22 июня:
- АИ-92: +92 копейки, с 65,22 до 66,14 рубля;
- АИ-95: +93 копейки, с 72,08 до 73,01 рубля;
- АИ-100: +69 копеек, с 98,25 до 98,94 рубля;
- ДТ: +87 копеек, с 79,28 до 80,15 рубля.
Об изменении цен на бензин и дизельное топливо по всей стране станет известно в среду, 24 июня, когда Росстат опубликует свой еженедельный отчёт.