Раскрыты масштабы подорожания бензина в Москве за последнюю неделю

Одна марка бензина стала дороже на 93 копейки.

© Кристина Соловьёва/РИА Новости

Рост цен на автомобильное топливо на заправках (АЗС) в Москве за последнюю неделю, 15-22 июня, ускорился почти втрое. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), с которыми ознакомился «Рамблер/авто».

Если по ходу второй недели лета 2026 года бензин дорожал в среднем на 30 копеек, то за третью — на 85 копеек. Рост цен на дизельное топливо ускорился вдвое — с 42 до 87 копеек.

Как изменилась стоимость топлива на московских АЗС с 15 по 22 июня:

АИ-92 : +92 копейки, с 65,22 до 66,14 рубля;

: +92 копейки, с 65,22 до 66,14 рубля; АИ-95: +93 копейки, с 72,08 до 73,01 рубля;

+93 копейки, с 72,08 до 73,01 рубля; АИ-100: +69 копеек, с 98,25 до 98,94 рубля;

+69 копеек, с 98,25 до 98,94 рубля; ДТ: +87 копеек, с 79,28 до 80,15 рубля.

Об изменении цен на бензин и дизельное топливо по всей стране станет известно в среду, 24 июня, когда Росстат опубликует свой еженедельный отчёт.

В Кремле сообщили о работе по стабилизации цен на топливо