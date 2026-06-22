Ещё один немецкий концерн задумался о крайних мерах на фоне кризиса

До конца 2026 года компания сократит почти восемь тысяч рабочих мест.

© Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Немецкий автопроизводитель BMW, в отличие от своих прямых конкурентов из Mercedes-Benz и Volkswagen, пока не объявлял о жёстких мерах на фоне кризиса в автопроме Германии. Но, судя по всему, это лишь дело времени.

Как пишет Reuters, акции баварского концерна упали на 6,5% и достигли пятилетнего минимума по стоимости — 60,34 евро за штуку. Причина — очередной, уже третий за последние месяцы негативный финансовый прогноз по 2026 году. По расчётам компании, прибыль до налогообложения сократится на 15% по сравнению с прошлым годом.

Среди причин такого падения финансовых показателей BMW эксперты называют ослабление спроса на китайском рынке, а также рост затрат из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В связи с текущим положением дел правление BMW готовится обсудить с профсоюзом сокращение рабочих мест в целях экономии. Уже к концу этого года руководство «баварцев» хочет уменьшить на 5% численность штата на своих заводах по всему миру.

Учитывая, что сейчас в штате BMW числится около 155 тысяч человек, сокращения затронут 7,7 тысячи работников. Но, как утверждает источник внутри компании, эти сокращения будут происходить преимущественно за счёт естественной убыли кадров, а не прямых увольнений. То есть рабочие места будут освобождаться в связи с окончанием сроков трудовых договоров, увольнениями по собственному желанию и уходом сотрудников на пенсию.

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