Объявлена стоимость второго автомобиля новой марки Jeland

Стали известны новые подробности о кроссовере J7.

© Jeland

Новый российский автобренд Jeland раскрыл комплектации и стоимость своей второй модели — брутального среднеразмерного кроссовера J7. Автомобиль будет доступен в двух вариантах оснащения и разных конфигурациях привода, следует из сообщения пресс-службы марки.

Кроссовер будет доступен в версиях «Комфорт» и «Престиж». Под капотом обеих модификаций скрывается 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. для переднего привода и 186 л.с. — для полного. Коробка передач безальтернативная – 7-ступенчатый «робот».

Базовая версия «Комфорт», 2 849 000 рублей:

Дистанционный запуск двигателя и бесключевой доступ;

Комплекс безопасности: круиз-контроль, задние датчики парковки, автоматическое включение фар, системы помощи при спуске и старте в гору;

Двухзонный климат-контроль;

13,2-дюймовый дисплей мультимедийной системы;

Вентиляция передних сидений;

Зимний пакет: обогрев сидений первого ряда, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

© Jeland

Версия «Престиж» с передним приводом, 3 049 000 рублей:

Панорамный люк и многослойные передние стекла для тишины в салоне;

Премиальные опции: голосовое управление, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, электрический привод регулировки сидений и крышки багажника, обогрев дивана второго ряда;

Системы обзора 360°, передние парктроники, датчик дождя и мониторинг слепых зон.

Топовая версия «Престиж» с полным приводом, 3 349 000 рублей:

Адаптивный круиз-контроль;

автоматический дальний свет,

Ассистент движения в пробках и предотвращения заднего перекрестного столкновения;

Система удержания в полосе и помощь при перестроении.

Покупателям будут доступны три варианта расцветки кузова: черный, белый и серо-голубой.

О дате запуска продаж Jeland J7 будет объявлено отдельно.

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