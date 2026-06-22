Беспилотный китайский кроссовер вошёл в историю легендарного Нюрбургринга

По знаменитому немецкому кольцу впервые проехала машина без водителя.

© Xiaomi

Электрический кроссовер Xiaomi YU7 GT вписал своё имя в историю как первый в мире автономный автомобиль, преодолевший полный круг по легендарной трассе Нюрбургринг, сообщает портал CarNewsChina.

В режиме автопилота машина преодолела 20,8-километровый круг за 10 минут и 29,483 секунды. Этот результат на 3 минуты и 7 секунд медленнее, чем у Xiaomi YU7 GT под управлением профессионального гонщика.

© Xiaomi

Разница во времени объясняется не только отсутствием водителя. При настройке алгоритмов инженеры сделали выбор в пользу компромисса между скоростью и безопасностью. Другими словами, автопилот был настроен так, чтобы прежде всего безопасно проехать круг, а не показать быстрое время.

«Заряженный» кроссовер китайской марки оснащается силовой установкой мощностью 1003 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость — 300 км/ч.

Представлен кроссовер Xiaomi YU7: разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды и запас хода 835 км