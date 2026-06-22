Россиян предупредили о неожиданном последствии проверки шумного автомобиля

Можно остаться без машины.

© Госавтоинспекция СПб и ЛО

В августе 2024 года Санкт-Петербург стал первым регионом в России, где ГИБДД объявила охоту на водителей чрезмерно шумных автомобилей и мотоциклов. С тех пор соответствующие рейды в Северной столице и других частях нашей страны проходят регулярно, и в некоторых случаях они заканчиваются арестом транспортных средств.

Как следует из сообщения в официальном Телеграм-канале петербургской Госавтоинспекции, проверка громкости выхлопа проводится с помощью специального устройства – шумомера. Прибор улавливает и обрабатывает звук и выводит результат в децибелах. Нарушители привлекаются сразу по двум статьям КоАП РФ:

ст. 8.23 — превышение нормативов шума;

ст. 12.5 — внесение изменений в конструкцию транспортного средства.

Оба штрафа составляют 500 рублей. Однако вторая статья может привести к задержанию автомобиля или байка, причём весьма длительному.

© Скриншот видео канала "Госавтоинспекция СПб и ЛО"

Как первыми отметили наши коллеги из Autonews, если сотрудники ГИБДД установят факт незаконных изменений в конструкции, то в случае подозрения в перебивке VIN-номера они имеют право отправить транспортное средство на экспертизу. Это уникальный идентификационный номер транспортного средства, состоящий из латинских букв и цифр, который присваивается автомобилю при выпуске с завода и остаётся неизменным на протяжении всего срока его службы. Последствие его изменение может варьироваться от административного штрафа до уголовной ответственности с тюремным заключением.

Проверка подлинности VIN-номера может занимать до 30 дней. Это объясняется сложностью процедуры, включающей в себя лабораторный анализ для выявления следов перебивки номера, сопоставление имеющегося номера с заводскими базами данных, а также подготовку официального документа с выводами эксперта.

Один из прецедентов с отправкой автомобиля на проверку VIN-номера произошёл в середине июня с владельцем BMW X5. Владелец, остановленный на Петербургском шоссе для проверки шумности машины, попал под подозрение в изменении идентификационного номера. Для разбирательства он был доставлен в отдел полиции, а машину направили на экспертизу.

«Громкий выхлоп и самовольные изменения конструкции автомобиля неизбежно становятся поводом для пристального внимания со стороны сотрудников Госавтоинспекции», – напомнили в ГИБДД.

Что не так с камерой-шумомером. Мнение эксперта