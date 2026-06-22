В Кремле сообщили о работе по стабилизации цен на топливо

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о взаимодействии властей с нефтяными компаниями.

Правительство России и нефтяные компании принимают все необходимые меры для стабилизации топливного рынка. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Последние несколько недель стоимость бензина и дизтоплива на российских АЗС стремительно растёт. Так, за вторую неделю июня средний ценник на заправках вырос на 66 копеек.

«Есть в правительстве механизм координации и с нефтяными компаниями, само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры», — приводит слова Пескова информационное агентство ТАСС.

Сечин сделал заявление о ситуации на заправках «Роснефти»