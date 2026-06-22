Кремль прокомментировал прекращение продаж бензина в Крыму

В Крыму полностью приостановили свободную продажу автомобильного топлива.

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В Кремле высказались о ситуации с топливом на полуострове. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, руководство страны и власти полуострова ведут напряжённую работу по минимизации негативных последствий.

В воскресенье, 21 июня, глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о том, что на местных АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо пока отпускается только госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики.

«Ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение населения топливом», — приводит слова Пескова информагентство ТАСС.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что жители Крыма проинформированы о ситуации с топливом – система взаимодействия между властями и населением региона налажена.

В Кремле сообщили о работе по стабилизации цен на топливо