Где в России чаще всего берут автокредиты? Рейтинг регионов
13,6% от всех выданных в стране кредитов на покупку авто пришлись на два региона.
Москва и Московская область возглавили рейтинг регионов России по количеству выданных автокредитов в мае 2026 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).
В конце весны россияне взяли в общей сложности 84,9 тысяч автокредитов. Это на 4,4% меньше по сравнению с апрелем (88,8 тыс. единиц), на 3,3% больше, чем в мае прошлого года (82,2 тыс.).
13,6% от всего объёма выданных целевых кредитов на покупку авто пришлось на Москву и Подмосковье. Третье место занимает Санкт-Петербург, следом за которым в списке располагаются Татарстан и Краснодар.
Топ-15 регионов России по количеству выданных автокредитов в мае 2026 года
- Москва — 6,14 тыс. единиц
- Московская область — 5,41 тыс.
- Санкт-Петербург — 4,02 тыс.
- Республика Татарстан — 4,00 тыс.
- Краснодарский край — 3,26 тыс.
- Республика Башкортостан — 3,03 тыс.
- Самарская область — 2,57 тыс.
- Свердловская область — 2,55 тыс.
- Челябинская область — 2,48 тыс.
- Нижегородская область — 2,43 тыс.
- Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 2,41 тыс.
- Ростовская область — 2,19 тыс.
- Пермский край — 2,18 тыс.
- Ставропольский край — 1,76 тыс.
- Воронежская область — 1,68 тыс.
Наиболее заметная прибавка по количеству выданных автокредитов относительно апреля зафиксирована в Красноярском крае (+4,3%), Ростовской области (+0,9%) и Ставропольском крае (+0,6%).
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