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Где в России чаще всего берут автокредиты? Рейтинг регионов

Иван Беликов

13,6% от всех выданных в стране кредитов на покупку авто пришлись на два региона.

Где в России чаще всего берут автокредиты? Рейтинг регионов
© Alexander Denisenko/Shutterstock

Москва и Московская область возглавили рейтинг регионов России по количеству выданных автокредитов в мае 2026 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

В конце весны россияне взяли в общей сложности 84,9 тысяч автокредитов. Это на 4,4% меньше по сравнению с апрелем (88,8 тыс. единиц), на 3,3% больше, чем в мае прошлого года (82,2 тыс.).

13,6% от всего объёма выданных целевых кредитов на покупку авто пришлось на Москву и Подмосковье. Третье место занимает Санкт-Петербург, следом за которым в списке располагаются Татарстан и Краснодар.

Топ-15 регионов России по количеству выданных автокредитов в мае 2026 года

  1. Москва — 6,14 тыс. единиц
  2. Московская область — 5,41 тыс.
  3. Санкт-Петербург — 4,02 тыс.
  4. Республика Татарстан — 4,00 тыс.
  5. Краснодарский край — 3,26 тыс.
  6. Республика Башкортостан — 3,03 тыс.
  7. Самарская область — 2,57 тыс.
  8. Свердловская область — 2,55 тыс.
  9. Челябинская область — 2,48 тыс.
  10. Нижегородская область — 2,43 тыс.
  11. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 2,41 тыс.
  12. Ростовская область — 2,19 тыс.
  13. Пермский край — 2,18 тыс.
  14. Ставропольский край — 1,76 тыс.
  15. Воронежская область — 1,68 тыс.

Наиболее заметная прибавка по количеству выданных автокредитов относительно апреля зафиксирована в Красноярском крае (+4,3%), Ростовской области (+0,9%) и Ставропольском крае (+0,6%).

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