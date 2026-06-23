Где в России чаще всего берут автокредиты? Рейтинг регионов

13,6% от всех выданных в стране кредитов на покупку авто пришлись на два региона.

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Москва и Московская область возглавили рейтинг регионов России по количеству выданных автокредитов в мае 2026 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

В конце весны россияне взяли в общей сложности 84,9 тысяч автокредитов. Это на 4,4% меньше по сравнению с апрелем (88,8 тыс. единиц), на 3,3% больше, чем в мае прошлого года (82,2 тыс.).

13,6% от всего объёма выданных целевых кредитов на покупку авто пришлось на Москву и Подмосковье. Третье место занимает Санкт-Петербург, следом за которым в списке располагаются Татарстан и Краснодар.

Топ-15 регионов России по количеству выданных автокредитов в мае 2026 года

Москва — 6,14 тыс. единиц Московская область — 5,41 тыс. Санкт-Петербург — 4,02 тыс. Республика Татарстан — 4,00 тыс. Краснодарский край — 3,26 тыс. Республика Башкортостан — 3,03 тыс. Самарская область — 2,57 тыс. Свердловская область — 2,55 тыс. Челябинская область — 2,48 тыс. Нижегородская область — 2,43 тыс. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 2,41 тыс. Ростовская область — 2,19 тыс. Пермский край — 2,18 тыс. Ставропольский край — 1,76 тыс. Воронежская область — 1,68 тыс.

Наиболее заметная прибавка по количеству выданных автокредитов относительно апреля зафиксирована в Красноярском крае (+4,3%), Ростовской области (+0,9%) и Ставропольском крае (+0,6%).

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