Салон, как у «Волги» ГАЗ-21: представлен ситикар Smart #2

Что может быть общего у новейшего немецко-китайского ситикара и легенды автопрома СССР?

© Smart

Марка автомобилей особо малого класса Smart, принадлежащая Mercedes-Benz Group и Geely, представила концепт своей будущей модели — ситикара #2. Закрытая премьера прошла в Риме.

Двухместный электромобиль, название которого произносится как «Хэштег два», имеет ультракомпактные габариты. Его длина составляет всего-навсего 2700 мм, что на 838 мм короче и без того миниатюрного Fiat 500e. Достигаются такие размеры за счёт минимальных свесов кузова, а также максимального выноса колёс и короткого капота. Среди дизайнерских особенностей — треугольные фары и панель с парой ремней с золотыми пряжками на месте радиаторной решётки, а также вертикальные светодиодные пиксели по краям бампера, которые отображают символы «#» и «2».

© Smart

Smart #2 был частично рассекречен ещё в апреле на Международном автосалоне в Пекине. Однако интерьер показан впервые. Салон, спроектированный Mercedes-Benz, выполнен в минималистичном стиле. Органы управления скомпонованы в S-образном кокпите для оптимизации эргономики водителя.

Любопытно, что оснащён «Хэштег два» единым пассажирским диваном вместо раздельных кресел — прямо как легендарная советская «Волга» ГАЗ-21, выпускавшаяся с 1956 по 1970 годы. Это позволило сделать двухместный салон просторнее, что немаловажно при миниатюрных габаритах машины.

Технических подробностей о Smart #2 пока минимум. Известно лишь, что этот субкомпактный автомобиль базируется на фирменной платформе Electric Compact Architecture (ECA) разработки Geely. В её составе — интегрированная батарея ёмкостью 35,7 кВт·ч, обеспечивающая запас хода 400 км. С 10% до 80% батарея способна заряжаться примерно за 20 минут.

© Smart

Предсерийный Smart #2 будет показан позже в этом году — на Парижском автосалоне в октябре.

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