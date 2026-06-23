В правительстве России оценили запасы бензина и дизеля в регионах

Ситуация с автомобильным топливом находится на контроле у федеральных властей.

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Заместитель председателя правительства России Александр Новак провёл совещание, посвящённое сложившейся ситуации на внутреннем топливном рынке. В обсуждении приняли участие представители федеральных органов власти и отраслевых компаний, сказано в сообщении, опубликованном на сайте официальном сайте кабмина.

Основной темой заседания стал мониторинг цен и поставок. Власти оценили текущие параметры ценообразования и уровень накопленных запасов нефтепродуктов в регионах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доложила о мерах по пресечению необоснованного роста цен. Отмечается, что контроль за топливной отраслью ведётся на постоянной основе.

По итогам совещания Новак поручил профильным ведомствам подготовить план действий для поддержания стабильности рынка. ФАС получила задачу продолжить непрерывный мониторинг цен и оперативно реагировать на любые изменения.

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