Сбер и Volga объявили о начале сотрудничества

Раскрыты подробности партнерской программы Сбера и Volga.

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Возрождённый российский автобренд Volga и крупнейший банк страны Сбер объявили о запуске партнёрской программы. Под неё подпадают все три модели знаменитой марки, поступившие в продажу в прошлую пятницу, 19 июня.

Одновременно в официальных дилерских центрах Volga стали доступны полноприводный кроссовер К50, среднеразмерный паркетник K40 и седан бизнес-класса C50. Их покупателям доступны субсидированные ставки от 0,01% годовых в зависимости от модели, срока кредитования и первоначального взноса.

«Выход на рынок бренда Volga — важная веха в развитии российской автомобильной отрасли, и нам важно быть финансовым партнёром этого амбициозного проекта прямо со старта продаж», — прокомментировал Владимир Высоцкий, управляющий директор дивизиона «Авто» Сбербанка.

Он отметил, что будущие владельцы автомобилей Volga смогут не переживать по поводу покупки и владения машиной. В экосистеме Сбера для автолюбителей собраны полезные решения, призванные сократить объём рутины, связанной с приобретением и эксплуатацией автомобиля. Многие из них собраны в разделе «Авто» в приложении СберБанк Онлайн, позволяющем решать задачи автовладельцев в пару кликов.

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