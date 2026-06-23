Стало известно, когда на российских АЗС появится топливо пониженного качества

На отдельных заправках хотят продавать бензин и дизтопливо с повышенным содержанием серы.

Правительство России одобрило возможность производства автомобильного топлива стандарта «Евро-5» по упрощённым техническим параметрам, аналогичным классу «Евро-3», для предотвращения дефицита на внутреннем рынке. Примерно известно, когда такая горючка появится на заправках.

По информации источника «Ведомостей», для реализации этого плана может понадобиться некоторое время — около месяца. То есть раньше второй половины июля автомобильное топливо с устаревшим стандартом «Евро-3» на АЗС не появится.

Постановление о выпуске такого топлива некоторыми НПЗ было принято правительством ещё осенью 2025 года, а в мае его продлили — новый срок не уточняется.

Ключевое отличие бензина и солярки «Евро-3» от «Евро-5» заключается в увеличенном содержании серы и других примесей. Как рассказал «Рамблер/авто», для старых автомобилей переход на это топливо будет почти незаметным, тогда как постоянная эксплуатация новых машин на этом топливе может привести к долгосрочным последствиям.

В России появится топливо стандарта Евро-3: что грозит современным автомобилям