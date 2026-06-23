Названы самые популярные среди россиян б/у автомобили
Рейтинг самых продаваемых авто с пробегом в мае.
Второй месяц подряд продажи автомобилей с пробегом в России превзошли отметку в полмиллиона единиц. Об этом рассказал «Автостат» при подведении итогов мая 2026 года на вторичном рынке.
В последнем месяце весны было продано 511,5 тысячи «бэушек». Это на 5,7% меньше, чем в апреле, но на 4,2% превышает показатель мая прошлого года.
Рейтинг продаж подержанных автомобилей в мае возглавила корейская Kia Rio. На втором месте расположилась Hyundai Solaris, ещё одна модель из Южной Кореи. Лишь на третьем месте оказалась российская Lada 2107, в простонародье известная как «семёрка».
Десять самых продаваемых б/у автомобилей в России в мае 2026 года:
- Kia Rio — 9 935 единиц (+4,3%);
- Hyundai Solaris — 9 879 (+4,6%);
- Lada 2107 — 9 593 (–20,4%);
- Toyota Corolla — 9 284 (+19,4%);
- Ford Focus — 8 955 (+5,8%);
- Lada 2114 — 8 234 (–13,8%);
- Lada Niva 4x4 — 8 143 (–0,6%);
- Lada Priora — 7 559 (–8,3%);
- Toyota Camry — 7 213 (+11,1%);
- Lada Granta — 7 183 (+4,8%).
Среди брендов на вторичном рынке лидирует Lada с объемом продаж 115 907 штук. Второе место у Toyota (54 341), третье — у Kia (28 661). Замыкают пятерку Hyundai (27 871) и Volkswagen (23 850).
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