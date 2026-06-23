Названы самые популярные среди россиян б/у автомобили

Рейтинг самых продаваемых авто с пробегом в мае.

© HOHLOVMIHAIL/Shutterstock

Второй месяц подряд продажи автомобилей с пробегом в России превзошли отметку в полмиллиона единиц. Об этом рассказал «Автостат» при подведении итогов мая 2026 года на вторичном рынке.

В последнем месяце весны было продано 511,5 тысячи «бэушек». Это на 5,7% меньше, чем в апреле, но на 4,2% превышает показатель мая прошлого года.

Рейтинг продаж подержанных автомобилей в мае возглавила корейская Kia Rio. На втором месте расположилась Hyundai Solaris, ещё одна модель из Южной Кореи. Лишь на третьем месте оказалась российская Lada 2107, в простонародье известная как «семёрка».

Десять самых продаваемых б/у автомобилей в России в мае 2026 года:

Kia Rio — 9 935 единиц (+4,3%); Hyundai Solaris — 9 879 (+4,6%); Lada 2107 — 9 593 (–20,4%); Toyota Corolla — 9 284 (+19,4%); Ford Focus — 8 955 (+5,8%); Lada 2114 — 8 234 (–13,8%); Lada Niva 4x4 — 8 143 (–0,6%); Lada Priora — 7 559 (–8,3%); Toyota Camry — 7 213 (+11,1%); Lada Granta — 7 183 (+4,8%).

Среди брендов на вторичном рынке лидирует Lada с объемом продаж 115 907 штук. Второе место у Toyota (54 341), третье — у Kia (28 661). Замыкают пятерку Hyundai (27 871) и Volkswagen (23 850).

Покупка автомобиля с пробегом — это отличный способ сэкономить, но и она требует тщательного финансового планирования. Чтобы приобретение авто с пробегом не стало обузой для семейного бюджета, важно рассчитать финансовую нагрузку. Наш калькулятор автокредита поможет вам рассчитать сумму ежемесячного платежа в зависимости от стоимости машины и срока займа.

Сбер представил уникальный сервис для безопасной покупки авто с пробегом в кредит