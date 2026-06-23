Россиян предупредили о «таблетках» для экономии топлива, убивающих двигатель

«Чудо-таблетки» за 50 рублей могут привести к серьёзным последствиям для автомобиля.

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На фоне ситуации с бензином и дизелем в России зафиксирован аномальный всплеск интереса к так называемым «таблеткам» для экономии топлива. За последнюю неделю продажи специальных присадок для бензобака выросли в 2,5 раза, передаёт Телеграм-канал Baza.

Производители и поставщики этого «чудо-средства» активно продвигают его в сети, обещая водителям существенную экономию горючего. По их заверениям, одной таблетки стоимостью 50-80 рублей хватает на 200 литров топлива. Присадка якобы повышает эффективность сгорания и уменьшает расход.

Однако технические эксперты и опытные автолюбители предупреждают: подобные средства никак не улучшают качество топлива и работу двигателя автомобиля. Скорее, наоборот: химическое взаимодействие малоизвестной присадки с топливом может привести к негативным последствиям.

Чаще всего водители, экспериментировавшие с такими добавками, жалуются на вышедшие из строя форсунки. Ремонт топливной системы обходится значительно дороже той мнимой экономии, которую обещает одна «таблетка».

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