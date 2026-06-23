Каско — с 18 лет: Ситидрайв объявил о запуске новой опции

Теперь опция «Каско» доступна для всех водителей с 18 лет.

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Каршеринговый сервис Ситидрайв расширил возрастные рамки для подключения дополнительной страховки. Теперь опция «Каско» доступна пользователям от 18 лет. Ранее воспользоваться этой услугой могли только водители старше 20 лет, сообщили в пресс-службе компании.

По умолчанию в стоимость каждой поездки включена базовая страховка ОСАГО. Однако, если водитель становится виновником аварии, на него накладывается штраф со стороны сервиса. Подключение Каско позволяет существенно сократить эти расходы:

Эконом — до 40 000 ₽ вместо 120 000 ₽

Комфорт — до 50 000 ₽ вместо 140 000 ₽

Премиум — до 60 000 ₽ вместо 180 000 ₽

Электро — до 65 000 ₽ вместо 200 000 ₽

Стоимость опции составляет 15% от итоговой цены поездки. Однако для пользователей двух высших уровней в программе лояльности сервис сделал исключение: для них стоимость поездки с Каско не изменится. Подключить услугу можно в разделе «Страховка и защита» в приложении или непосредственно в карточке автомобиля перед бронированием.

Стоит отметить, что для более опытных пользователей с 20 лет уже доступна расширенная опция «Турбокаско». Она позволяет начинать и завершать аренду без обязательного фотоосмотра автомобиля, а также освобождает от штрафов за любые повреждения и ДТП, включая те, что были обнаружены не сразу.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей и предоставляет машины для поминутной аренды, фиксированного тарифа, пакетных предложений от 2 часов до 7 дней, а также для долгосрочной аренды без оклейки и классического проката. Пользователи могут выбрать автомобиль любого класса и уровня комфортности из автопарка, насчитывающего более 20 000 автомобилей, доступного в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

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