Что ждет водителей с 1 июля? ГИБДД выступила с важным заявлением

В ГИБДД прокомментировали сообщения об ужесточении штрафов за нарушения ПДД.

По некоторым российским СМИ и Телеграм-каналам разлетелась информация о том, что с 1 июля 2026 года будут ужесточены штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД). В Госавтоинспекции отреагировали на эти сообщения.

Утверждалось, что с 1 июля появится штраф в 1500 рублей за отсутствие в машине держателя для телефона, камеры начнут фиксировать незаконную тонировку стёкол и будет ужесточено наказание за выезд на встречную полосу, которое сейчас составляет 7500 рублей.

«Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация не соответствует действительности», — сказано в заявлении в официальном канале Госавтоинспекции в Max.

В ведомстве отметили, что новые законы и штрафы не могут появиться просто так. Любой новый законопроект, в том числе об ужесточении наказаний за нарушение ПДД, обязательно публикуется для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. А уже утверждённый и подписанный документ публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.

Никаких подобных действий по ужесточению штрафов водителей было. Следовательно, речи о каких-то поправках не идёт.

«Убедительно просим представителей СМИ и блогосферы проверять данные, полученные из неофициальных источников», — заключили в ГИБДД.

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