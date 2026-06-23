Крупная сеть АЗС резко снизила цены после скандала с ФАС

Один вид топлива на заправках компании подешевел на 3,7 рубля — всего за неделю.

Спустя несколько дней после претензий со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) крупная сеть автозаправок в Москве снизила цены на бензин и топливо. Об этом сообщила в социальных сетях сама компания.

18 июня ФАС потребовала от «Нефтьмагистрали» обосновать повышение цен на топливо, которые на тот момент превышали 100 рублей, как за литр премиального АИ-100. Ценник на дизельное топливо приближался к отметке 90 рублей — 88,70 рублей.

«Цены снижены на все виды топлива. Актуальная стоимость указана на стелах АЗС», — говорится в сообщении в Телеграм-канале «Нефтьмагистрали».

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В сравнении с ценами, представленными Московской топливной ассоциацией (МТА) в начале прошлой недели, бензин на АЗС компании подешевел на 1,30-1,51 рубля в зависимости от марки. Дизельное топливо стало доступнее на 3,71 рубля.

АИ-92: с 72,40 до 70,99 рубля;

с 72,40 до 70,99 рубля; АИ-98: с 81,29 до 79,99 рубля;

с 81,29 до 79,99 рубля; АИ-100: со 101,50 до 99,99 рубля;

со 101,50 до 99,99 рубля; ДТ: с 88,70 до 84,99 рубля.

Сеть «Нефтьмагистраль» охватывает столичный регион, объединяя свыше 100 заправочных станций.

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