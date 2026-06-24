Сечин предложил Путину беспрецедентные меры для спасения топливного рынка

Глава «Роснефти» предложил Путину беспрецедентные меры для спасения топливного рынка
Игорь Сечин направил в Кремль предложения, которые должны помочь наладить ситуацию с автомобильным топливом в стране.
Глава крупнейшей в стране топливной компании «Роснефть» Игорь Сечин направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложениями по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщает «Коммерсантъ».
Среди предложений — дать возможность покупать топливо на бирже в первую очередь тем, кто им реально пользуется (например, АЗС), а не посредникам. Для крупных нефтяных компаний предлагается ввести новые правила продаж и обязать их продавать через биржу всё топливо, даже то, что выпущено по упрощённому стандарту «Евро-3».
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Ключевые предложения главы «Роснефти»:
- Приостановка нормативов на бирже: приостановить действие текущих нормативов биржевых продаж топлива (15% для бензина и 16% для дизеля) до полного восстановления мощностей НПЗ;
- Обязательства по сырью: обязать все нефтяные компании поставлять не менее 30% добываемого сырья на переработку внутри страны;
- Реализация топлива «Евро-3»: обязать производителей бензина и дизтоплива с временно сниженными качественными характеристиками (разрешённого класса «Евро-5» с показателями «Евро-3») реализовывать весь объём этого ресурса исключительно на бирже;
- Приоритет для конечных потребителей: предоставить конечным потребителям (не посредникам) приоритетный доступ к покупке топлива на бирже;
- Поддержка импорта: создать механизм обеспечения безубыточности импорта топлива в страну;
- Новые правила для крупных нефтяных компаний: пересчитать квоты для нефтяных компаний, у которых есть свои заправочные сети, с учётом их внутренних потребностей, включая снабжение собственных сетей АЗС и выполнение госзаказов.
Президент России поручил вице-премьеру Александру Новаку рассмотреть эти меры и доложить о результатах. Сообщается, что работа по реализации этих предложений уже идёт. Так, ещё в мае Новак поручил регуляторам при необходимости корректировать правила биржевых торгов. По информации «Ведомостей», в июле НПЗ могут начать выпуск топлива по стандарту «Евро-3».
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