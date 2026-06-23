Путину доложили о непростой ситуации с топливом в стране

Президент России заслушал доклад вице-премьера Александра Новака.

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Ситуация на российском топливном рынке остаётся непростой, но находится под полным контролем. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 23 июня.

За последние несколько недель в ряде регионов страны было введено ограничение на продажу бензина в одни руки. Подобные лимиты и запрет на отпуск в канистры действуют в Москве, Воронеже, Саратове, Владимире, Омске, Новосибирске, Иркутске, Севастополе и некоторых других регионах. В Крыму свободная продажа приостановлена полностью.

«Что касается текущей ситуации на топливном рынке — она действительно непростая, но контролируемая. По Вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей», — доложил Новак главе государства в ходе онлайн-заседания.

По словам вице-премьера, власти уже разработали комплекс мер по увеличению поставок бензина и дизеля на автозаправочные станции. Эти меры позволяют оперативно решать логистические проблемы, возникающие в некоторых регионах или на отдельных автозаправочных станциях.

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