«Скачка цен нет». Министр финансов оценил ситуацию с топливом на заправках

Топливо дорожает, но далеко не на всех АЗС.

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В России наблюдается рост цен на топливо, однако эта тенденция затронула в основном независимые автозаправочные станции. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Как отметил глава финансового блока правительства, в крупных сетях заправок, принадлежащих нефтяным компаниям, таких как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», цены на бензин и дизельное топливо остаются стабильными.

«Я не могу с вами согласиться, что скачок цен есть. На ряде заправок независимых — да, там отмечается рост. На заправках наших системообразующих предприятий, если цены и выросли, то незначительно», — сказал Силуанов в видео, опубликованном в Телеграм-канале журналиста кремлевского пула Александра Юнашева.

В отличие от сетей, входящих в структуру вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), независимые операторы не имеют собственных нефтеперерабатывающих мощностей. Они приобретают топливо на оптовом рынке — на бирже или у крупных поставщиков, что делает их ценообразование напрямую зависимым от динамики оптовых цен.

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