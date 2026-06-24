Jeland представил свой флагман: всё о новом кроссовере J8

Флагман Jeland J8 пополнит модельный ряд новой российской марки.

© Jeland

Российский автомобильный бренд Jeland официально анонсировал свою третью модель. Новинка, получившая индекс J8, станет флагманом модельного ряда и будет выпускаться на заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге, где уже производятся модели J6 и J7.

Внешний облик нового кроссовера выполнен в классическом стиле бизнес-класса. Массивный силуэт визуально облегчён за счёт эффекта «парящей крыши», а переднюю часть украшает эффектная полностью светодиодная оптика. Для удобства и аэродинамики автомобиль оснащён скрытыми выдвижными ручками дверей и комплектуется внушительными 20-дюймовыми литыми дисками.

© Jeland

Под капотом у J8 расположен 2,0-литровый турбированный двигатель, развивающий 249 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. За проходимость отвечает интеллектуальная система полного привода с функцией управления вектором тяги. Адаптивная подвеска с электронным управлением жесткостью амортизаторов и семь режимов движения позволяют настроить автомобиль как для динамичной езды по трассе, так и для уверенного преодоления бездорожья. Клиренс в 210 мм и полный «зимний» пакет гарантируют комфорт в любых погодных условиях.

Салон флагмана предлагает премиальный уровень комфорта. Отделка выполнена из натуральной кожи, а для создания атмосферы роскоши предусмотрена встроенная система ароматизации воздуха. Передние кресла оснащены функциями вентиляции и массажа, а кресло переднего пассажира дополнено удобной оттоманкой.

© Jeland

Технологии: Центральное место занимает изогнутый сдвоенный экран диагональю 24,6 дюйма, управляемый мощным 8-ядерным процессором. Водителю помогает один из самых больших проекционных дисплеев в классе, имеется также встроенный видеорегистратор, бесключевой доступ и быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт. Звуковое сопровождение обеспечивает премиальная аудиосистема Sony с 14 динамиками.

Центральное место занимает изогнутый сдвоенный экран диагональю 24,6 дюйма, управляемый мощным 8-ядерным процессором. Водителю помогает один из самых больших проекционных дисплеев в классе, имеется также встроенный видеорегистратор, бесключевой доступ и быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт. Звуковое сопровождение обеспечивает премиальная аудиосистема Sony с 14 динамиками. Безопасность: Комплексная защита включает 10 подушек безопасности (в том числе центральную и коленную для водителя) и систему панорамного обзора 540°. В помощь водителю внедрён полный набор интеллектуальных ассистентов.

Более подробная информация о комплектациях, ценах и старте продаж Jeland J8 будет объявлена позднее.

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