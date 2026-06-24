Ferrari нашла и наказала виновного в провале электромобиля Luce

Неожиданное последствие неудачной премьеры Ferrari Luce.

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Итальянский автопроизводитель Ferrari провёл экстренную рокировку в высшем руководстве. Компанию покинул Энрико Галлиера, бессменный директор по маркетингу и коммерции на протяжении 16 лет, сообщает портал Electrek.

Смена в руководящем составе Ferrari произошла всего через несколько недель после крайне неудачного дебюта первого электромобиля марки — модели Luce. Официально в Маранелло преподнесли отставку Галлиеры как его личное решение начать «новую главу» в карьере. Однако источники на рынке и аналитики связывают это кадровое решение напрямую с реакцией инвесторов на запуск Luce.

Презентация Ferrari Luce обернулась катастрофой для акций компании: за один день их стоимость рухнула почти на 8%. Хотя прямой связи и не установлено, время ухода специалиста говорит само за себя. Главный маркетолог покидает свой пост сразу после самой скандальной презентации в современной истории итальянской марки.

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Считается, что главная ошибка Ferrari кроется в самой стратегии презентации. Компания допустила большой просчёт:

Имя модели и интерьер от Джони Айва были раскрыты ещё в феврале;

Технические характеристики (более 1000 л.с., запас хода около 530 км) стали известны за месяцы до премьеры.

К моменту официальной презентации в Риме единственной интригой оставался дизайн экстерьера. В результате вся мировая пресса и соцсети сфокусировались исключительно на нём. А внешность получилась настолько неоднозначной, что мгновенно стала мемом и вызвал волну критики, затмив все достоинства модели.

«Увольнение Галлиеры выглядит как попытка переложить ответственность за проваленный дебют на одного человека», — пишет Electrek.

Новым директором по маркетингу и коммерции Ferrari назначен бывший глава итальянского подразделения BMW Массимилиано ди Сильвестре.

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