Власти оценили вероятность запрета праворульных машин

Могут ли запретить праворульные авто в России? Ответили в Госдуме.

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Российские власти прокомментировали разговоры о возможном запрете праворульных автомобилей. По словам зампреда транспортного комитета Госдумы Юрия Григорьева, правительство не планирует вводить такие ограничения и лишь изучает риски для повышения безопасности на дорогах.

В мае этого года был утверждён план по реализации Стратегии безопасности дорожного движения. Согласно документу, к 2028 году будет проведено «комплексное исследование рисков» эксплуатации машин с правым рулём. На этом фоне появились очередные разговоры о том, что «праворульки» могут исчезнуть с российских дорог.

«Насколько мне известно, речи о запрете праворульных автомобилей в России сейчас не идёт. Ведомства анализируют риски и безопасность эксплуатации — это нормальная работа в рамках стратегии по снижению аварийности», — приводит слова депутата агентство ТАСС.

Григорьев подчеркнул, что любые будущие решения по этому вопросу должны приниматься «крайне аккуратно и с учётом интересов жителей», особенно на Дальнем Востоке и в Сибири, где «праворульки» пользуются высокой популярностью.

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2026 года в России было зарегистрировано около 4 млн легковых автомобилей с правым рулём. Это составляет примерно 8,4% от всего российского автопарка, насчитывающего 47,45 млн легковушек.

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