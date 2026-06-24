В Санкт-Петербурге за восемь месяцев построили новый автозавод

Раскрыты подробности о беспрецедентном проекте в Шушарах.

© АГР Холдинг

Санкт-Петербург возвращает себе статус одного из центров российского автомобилестроения. На площадке в Шушарах, ранее принадлежавшей General Motors, запущено новое высокотехнологичное производство полного цикла — от сварки кузова до сборки и дорожных испытаний, рассказал корреспондент «Рамблер/авто», побывавший на предприятии.

Проект реализован холдингом «АГР» совместно с компанией Defetoo на месте фактически пустых конструкций, приобретённых в 2024 году. Менее чем за восемь месяцев площадка превратилась в современное предприятие проектной мощностью до 100 000 автомобилей в год.

© АГР Холдинг

Первым делом была сформирована инфраструктура сварочного производства. Для этого пришлось усилить промышленные полы и смонтировать новые металлоконструкции. Сердцем цеха стала роботизированная линия из 122 промышленных роботов, которые выполняют точечную и шовную сварку. Финальный штрих перед отправкой в следующий цех — проверка геометрии на высокоточной контрольно-измерительной машине.

Лакокрасочное производство было создано с нуля. Ключевым этапом стало обновление линии катафорезного грунтования для максимальной антикоррозийной защиты. Здесь трудятся 34 робота, полностью заменившие ручной труд. Внедрена технология нанесения покрытия «мокрое по мокрому», гарантирующая идеальное качество поверхности, после чего каждый кузов проходит инструментальный контроль толщины и цветопередачи.

© АГР Холдинг

Сборочный цех был переоснащён полностью. Процесс организован с применением цифровых технологий и высокой степенью автоматизации при помощи 27 автономных транспортных средств (AGV) и десятков манипуляторов. Линия позволяет собирать несколько моделей и включает установку всех систем, заправку жидкостями и программирование электроники.

Завершается выпуск автомобилей комплексными испытаниями на роликовых стендах и дорожными тестами.

Интересные факты о переоборудовании завода «АГР» в Шушарах:

Переоборудование завода от первого контейнера с оборудованием до выпуска готового автомобиля заняло менее 240 дней. Для проекта такого масштаба это считается рекордным сроком в отрасли.

Для оснащения предприятия было доставлено около 600 контейнеров с высокотехнологичным оборудованием, роботами и компонентами инфраструктуры со всего мира.

В сварочном цехе применяется система нанесения пяти различных типов герметиков. Роботы наносят их по траектории, которую в реальном времени контролируют камеры машинного зрения, сравнивая её с эталоном для исключения брака.

Промышленные полы в ключевых цехах были не просто выровнены, а усилены дополнительными металлоконструкциями, чтобы выдержать колоссальный вес нового оборудования и роботов без вибраций, влияющих на точность сборки.

Перед монтажом реального оборудования была создана полная цифровая модель производственной площадки. Это позволило инженерам отработать все логистические потоки и размещение станков виртуально, сократив время физической сборки.

На территории завода построен закрытый испытательный полигон, где каждый новый автомобиль проходит дорожные испытания перед отгрузкой, что позволяет контролировать качество в реальных условиях эксплуатации.

© АГР Холдинг

Первыми автомобилями, сошедшими с конвейера в Шушарах, стали кроссовер Jeland J6 и внедорожник Esteo MX. Предприятие уже готовится к расширению модельного ряда следующими моделями: Jeland J7 и J8.

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