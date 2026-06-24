В России установлен исторический рекорд по средней сумме автокредита

Средний размер автокредита достиг рекордного значения.

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Рынок автокредитования в России установил новый рекорд: по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2026 года средний размер выданного кредита на покупку автомобиля достиг 1,54 млн рублей. Это исторический максимум.

По сравнению с маем прошлого года сумма выросла на 20,5%, а относительно предыдущего месяца — на 3,4%. Несмотря на этот рост, последние девять месяцев средний размер автокредита стабильно держится на уровне около 1,5 млн рублей.

«Такая динамика фиксируется на фоне низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Предыдущий рекорд отечественного рынка автокредитования – средняя сумма 1,53 млн рублей – был установлен в октябре 2023 года.

Традиционно лидером по среднему размеру автокредита является Москва. В столице для покупки машины берут в среднем 2,06 млн рублей. В пятёрку регионов-лидеров также вошли Московская область (1,86 млн рублей), Санкт-Петербург (1,81 млн рублей), Ленинградская область (1,66 млн рублей) и Тюменская область (1,65 млн рублей).

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