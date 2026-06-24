В России появится новый вид бензина

Власти узаконили новую технологию производства бензина.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

Госдума РФ приняла закон, который изменит подход к производству топлива в стране. В рамках мер по стабилизации внутреннего рынка и поддержки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) депутаты узаконили технологию смешения бензина с другими компонентами для получения высокооктанового автомобильного топлива.

Как сообщает РИА Новости, после вступления закона в силу НПЗ смогут смешивать так называемый «прямогонный бензин» (низкооктановый продукт первичной переработки нефти) с высококачественными присадками или добавками. Это позволит:

Увеличить выпуск топлива: производить больше бензина марок АИ-95, АИ-98 и АИ-100 из доступного сырья;

производить больше бензина марок АИ-95, АИ-98 и АИ-100 из доступного сырья; Стабилизировать рынок: оперативно реагировать на возможный дефицит бензина в регионах в периоды повышенного спроса;

оперативно реагировать на возможный дефицит бензина в регионах в периоды повышенного спроса; Поддержать экономику отрасли: производители получат право на налоговый вычет акциза за использованный в процессе прямогонный бензин, что делает эту технологию финансово выгодной.

Закон также предусматривает механизм демпфера (компенсации разницы цен), если полученный таким образом бензин будет отправлен на экспорт, а не продан внутри страны.

Стимул для качества: почему заводам будет невыгодно производить плохой бензин, полученный путём смешения?

Законодатели предусмотрели защитный механизм от злоупотреблений производителями. В тексте документа указано:«В случае возврата покупателем бензина, произведённого путём смешения, уплаченный акциз возмещаться не будет».

Это означает, что если топливо окажется некачественным и покупатель — сеть АЗС, нефтебаза или промышленное предприятие — вернёт его производителю, то государство аннулирует предоставленный ранее вычет. Завод должен будет возместить сумму акциза в бюджет. Таким образом, эта норма стимулирует производителей поддерживать высокое качество выпускаемого бензина.

Бензин по лимиту: где ввели ограничения, какие цены и что делать автомобилисту