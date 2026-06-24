RDS Fest-2026: 9 часов непрерывного дрифта, звёздные гости и тысячи счастливых зрителей

в

© RDS

20 июня автодром Moscow Raceway превратился в главную площадку страны для любителей управляемого заноса. Второй по счёту RDS Fest, организованный Российской Дрифт Серией (РДС), собрал почти три тысячи зрителей и около сотни участников, став главным автомобильным событием лета. В этом году фестиваль прошёл под знаком Года единства народов России, объединив болельщиков из разных уголков страны нескончаемой энергией дрифта.

Супербитва чемпионов: сибирский мастер против южанина

Главным спортивным событием RDS Fest-2026 стала «Супербитва чемпионов РДС» — зрелищное противостояние звёзд российского дрифта. На трассу вышли титулованные пилоты Российской Дрифт Серии, представляющие разные регионы страны.

Честь сибирской школы дрифта в битве сильнейших защищал двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC, четырёхкратный чемпион RDS GP и обладатель Кубка России по дрифту Георгий Чивчян — пилот из Красноярска. Сочи и весь Южный регион в соревновании представил действующий обладатель Кубка России по дрифту Роман Тиводар. Приволжский федеральный округ представил пилот из Ульяновска, вице-чемпион RDS GP Антон Козлов, а чемпион RDS Open PRO Анатолий Щербак выступал за Москву.

Гости фестиваля стали свидетелями яркой борьбы, впечатляющих перекладок и максимально плотных заездов. Победителем «Супербитвы чемпионов РДС» стал Антон Козлов.

© RDS

Matsuri и битва за «Зимний кубок»

Традиционно большой интерес вызвали свободные заезды RDS Matsuri. Более 70 пилотов-любителей из 13 регионов России на протяжении девяти часов непрерывно атаковали трассу на своих автомобилях — от минимально подготовленных до базовых гражданских. Для многих это был шанс получить опыт езды по профессиональным конфигурациям.

Параллельно проходил второй розыгрыш STAR PËR STARS AIMOL Challenge — проекта для талантливых пилото-любителей. Сильнейшим стал пилот из Екатеринбурга Андрей Паули, которому предстоит защищать цвета команды в зимнем сезоне 2026-2027. Поддержку также получил второй финалист, Даниил Сулимов из Вологды.

© RDS

Больше чем гонки: шоу, общение и атмосфера

Но RDS FEST — это не только автоспортивные активности. Территория фестиваля была разделена на несколько тематических зон. В главном шатре проходили паблик-токи с пилотами и звёздными гостями. Блогер Big Russian Boss рассказал о своей любви к автоспорту и разыграл среди зрителей билеты на поездку в дрифт-такси вместе с собой.

Ключевым событием стал круглый стол с хедлайнерами фестиваля — Георгием Чивчяном, Романом Тиводаром, Антоном Козловым и Анатолием Щербаком, которые обсудили итоги первой половины сезона. Также гостей ждал мастер-класс от профессионального автоспортивного фотографа Станислава Тена.

© RDS

В шатре «РДС Изнутри» ведущая Алиша Дюймовская принимала гостей из мира дрифта и автомобильной культуры, включая музыканта Владимира Афанасьева (Нигатива) и блогера Антона Форсажа.

Гости могли посетить сервис-парк, пообщаться с механиками и пилотами во время автограф-сессий, изучить выставку автомобилей и испытать перегрузки в качестве пассажира дрифт-такси. Отдельные зоны были выделены для семейных активностей, что сделало праздник интересным для посетителей всех возрастов.

© RDS

«RDS Fest мы проводим второй раз.. Мы видим, насколько востребован фестивальный формат среди любителей дрифта: здесь можно не только показать себя за рулём, но и пообщаться с единомышленниками, обменяться опытом, познакомиться с техникой и просто провести день в кругу людей, которые разделяют твоё увлечение. Именно такой дух объединения и праздника лежит в основе культуры дрифта. Надеюсь, что фестиваль будет нашей доброй ежегодной традицией, продолжит развиваться и расширять свою географию вместе с российским дрифт-сообществом», — поделился генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Насыщенный летний сезон-2026 Российской Дрифт Серии продолжается. Уже 11-12 июля в Москве на автодроме ADM Raceway пройдёт четвёртый этап Гран-При РДС. А 18-19 июня фанатов дрифта ждёт этап Открытого чемпионата РДС в Санкт-Петербурге в рамках «Гараж Фест Игора Драйв».

«Мы ждём рождение новых звёзд»: глава Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский — о сезоне-2025 и первом в истории RDS Fest