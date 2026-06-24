Tenet Plus рассекретила внешность и дату выхода своей второй модели

Представлены первые изображения кроссовера Tenet Plus L4.

© Tenet Plus

Новая российская марка Tenet Plus рассекретила свою вторую модель — компактный кроссовер L4. Уже известно, когда новинка появится в продаже.

Пока представлена только внешность младшего кроссовера Tenet Plus L4. В дизайне кузова прослеживается узнаваемый визуальный код бренда — «Быть элегантным». Передняя часть кроссовера выделяется узкими LED-секциями дневных ходовых огней, которые создают ассоциацию со взглядом дикой кошки. Этот элемент подчёркивает характер модели и создаёт визуальную связь со старшей моделью Tenet Plus L6.

Центральным элементом является крупная решётка радиатора с выразительным геометрическим рисунком в стилистике «бриллиантового узора». Её объёмная структура создаёт эффект глубины, а под разными углами света рисунок взаимодействует с освещением. Широкая контрастная панель визуально расширяет кузов, формируя уверенный современный образ.

© Tenet Plus

Боковой профиль сочетает компактные пропорции городского кроссовера и динамичный силуэт. Функциональные рейлинги на крыше расширяют практические возможности автомобиля, а панорамная крыша со сдвижным люком наполняет салон естественным светом. Задняя часть кузова отличается лаконичностью: горизонтальная световая линия между фонарями формирует уникальную подпись и делает автомобиль заметнее в потоке.

Завершают образ легкосплавные колёсные диски диаметром 17 дюймов с двухцветным рисунком (чёрный и серебристый), поддерживающим общий стиль линейки. Контрастная защитная накладка нижней части кузова не только подчёркивает SUV-характер модели, но и защищает пороги от внешних воздействий.

Запуск продаж городского кроссовера Tenet Plus L4 запланирован на третий квартал 2026 года. Производство будет налажено на мощностях одного из заводов холдинга «АГР». Технические характеристики и комплектации будут объявлены дополнительно, ближе к появлению новинки в автосалонах.

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