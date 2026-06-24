Рост цен на бензин в России взлетел втрое: побит рекорд 2018 года
Недельный темп подорожания автомобильного топлива на российских АЗС начали мерить не в копейках, а в рублях.
Росстат опубликовал данные еженедельного мониторинга цен на бензин и дизельное топливо, которые особо актуальны на фоне текущей ситуации с автомобильным горючим в России. Ведомство провело мониторинг более чем на 1800 заправках в 280 городах страны.
С 16 по 22 июня средняя стоимость бензина на заправках по стране выросла с 69,11 до 71,20 рубля. Таким образом, недельная прибавка составила 2,09 рубля — это новый максимум в 2026 году. Предыдущий рекордный показатель в 66 копеек был зафиксирован неделей ранее. Недельный прирост цен на солярку ускорился с 66 копеек до 2,15 рубля.
В процентах подорожание бензина прибавило в темпе с 0,96% до 3,02%. Это значит, что побит рекорд конца весны — начала лета 2018 года, когда автомобильное топливо подорожало на 1,2% за неделю.
Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России со 16 по 22 июня:
- АИ-92: +2,13 рубля, с 65,41 до 67,54 рубля;
- АИ-95: +2,09 рубля, с 71,11 до 73,20 рубля;
- АИ-98 и выше: +1,13 рубля, с 95,38 до 96,51 рубля;
- ДТ: +2,15 рубля, с 80,78 до 82,93 рубля.
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Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:
- 16–22 июня: +2,09 рубля;
- 9–15 июня: +66 копеек;
- 2–8 июня: +62 копейки;
- 26 мая – 1 июня: +30 копеек;
- 19–25 мая: +23 копейки;
- 12–18 мая: +8 копеек;
- 5–12 мая: +4 копейки;
- 28 апреля — 4 мая: +8 копеек;
- 21–27 апреля: +5 копеек;
- 14–20 апреля: +14 копеек;
- 6–13 апреля: +6 копеек;
- 30 марта — 6 апреля: +12 копеек;
- 23–30 марта: +18 копеек;
- 16–23 марта: +24 копейки;
- 10–16 марта: +16 копеек;
- 2–10 марта: +9 копеек;
- 24 февраля — 2 марта: +4 копейки;
- 16–24 февраля: +17 копеек;
- 10–16 февраля: +6 копеек;
- 3–9 февраля: +14 копеек;
- 27 января — 2 февраля: +18 копеек;
- 20–26 января: без изменений (65,47 рубля);
- 13–19 января: +8 копеек;
- 1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.
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