Рост цен на бензин в России взлетел втрое: побит рекорд 2018 года

Недельный темп подорожания автомобильного топлива на российских АЗС начали мерить не в копейках, а в рублях.

© Дмитрий Белицкий /Агентство «Москва»

Росстат опубликовал данные еженедельного мониторинга цен на бензин и дизельное топливо, которые особо актуальны на фоне текущей ситуации с автомобильным горючим в России. Ведомство провело мониторинг более чем на 1800 заправках в 280 городах страны.

С 16 по 22 июня средняя стоимость бензина на заправках по стране выросла с 69,11 до 71,20 рубля. Таким образом, недельная прибавка составила 2,09 рубля — это новый максимум в 2026 году. Предыдущий рекордный показатель в 66 копеек был зафиксирован неделей ранее. Недельный прирост цен на солярку ускорился с 66 копеек до 2,15 рубля.

В процентах подорожание бензина прибавило в темпе с 0,96% до 3,02%. Это значит, что побит рекорд конца весны — начала лета 2018 года, когда автомобильное топливо подорожало на 1,2% за неделю.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России со 16 по 22 июня:

АИ-92: +2,13 рубля, с 65,41 до 67,54 рубля;

+2,13 рубля, с 65,41 до 67,54 рубля; АИ-95: +2,09 рубля, с 71,11 до 73,20 рубля;

+2,09 рубля, с 71,11 до 73,20 рубля; АИ-98 и выше: +1,13 рубля, с 95,38 до 96,51 рубля;

+1,13 рубля, с 95,38 до 96,51 рубля; ДТ: +2,15 рубля, с 80,78 до 82,93 рубля.

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Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:

16–22 июня: +2,09 рубля;

9–15 июня: +66 копеек;

2–8 июня: +62 копейки;

26 мая – 1 июня: +30 копеек;

19–25 мая: +23 копейки;

12–18 мая: +8 копеек;

5–12 мая: +4 копейки;

28 апреля — 4 мая: +8 копеек;

21–27 апреля: +5 копеек;

14–20 апреля: +14 копеек;

6–13 апреля: +6 копеек;

30 марта — 6 апреля: +12 копеек;

23–30 марта: +18 копеек;

16–23 марта: +24 копейки;

10–16 марта: +16 копеек;

2–10 марта: +9 копеек;

24 февраля — 2 марта: +4 копейки;

16–24 февраля: +17 копеек;

10–16 февраля: +6 копеек;

3–9 февраля: +14 копеек;

27 января — 2 февраля: +18 копеек;

20–26 января: без изменений (65,47 рубля);

13–19 января: +8 копеек;

1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

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