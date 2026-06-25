В России больше не будут выпускать автомобили Solaris

Завод в Петербурге готовится к сборке китайских машин.

© Solaris

Проект по выпуску автомобилей Solaris в Санкт-Петербурге завершен. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Предприятие в Сестрорецке, которое раньше принадлежало Hyundai Group, в 2024 году перешло в собственность «АГР». В течение двух лет на заводе собирали кроссоверы и седаны из машинокомплектов Hyundai и Kia, оставшихся после ухода «корейцев» из России.

О том, что выпуск Solaris может быть прекращён, сообщалось ещё в октябре прошлого года. Причина — закончились детали для сборки автомобилей. И на предприятии не скрывали, что дальнейшая судьба проекта зависит от того, удастся ли договориться с Hyundai о поставках новых комплектующих.

«По словам двух собеседников, производство этих машин на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке в 2026 году так и не началось, дилерам отгружались машины из партий, выпущенных в 2025-м… Складских запасов у дистрибьютора должно хватить ориентировочно до октября-ноября», — пишет источник «Ведомостей».

На данный момент предприятие в Петербурге готовится к запуску сборки автомобилей Omoda, дочерней марки Chery. Однако точные сроки начала этого производства пока остаются неизвестными.

Какие ушедшие автобренды могут вернуться в Россию и на каких условиях