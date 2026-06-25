Госдума заблокировала повышение страховых выплат для водителей

Депутаты назвали предложения несвоевременным.

© Пресс-служба Государственной Думы РФ

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который предлагал увеличить максимальную выплату по европротоколу в рамках ОСАГО до 300 тысяч рублей. Против инициативы выступил комитет по финансовому рынку, следует из сообщения Российского союза автостраховщиков (РСА).

В качестве одной из ключевых причин для отказа депутаты назвали несвоевременность предложения. Как указывается в заключении, предельный размер страхового возмещения по европротоколу был увеличен со 100 до 200 тысяч рублей лишь с 5 июля 2025 года, и за прошедший период ещё не сформировалась достаточная правоприменительная практика, чтобы оценить эффект от этого изменения.

Законодатели также отметили, что средний размер страхового возмещения по договору ОСАГО за первый квартал 2026 года составил около 120 тысяч рублей. Это значительно ниже действующего лимита в 200 тысяч по европротоколу, что, по мнению комитета, говорит об отсутствии острой необходимости в повышении.

Европротокол — это упрощённый порядок оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. Он применяется, если в аварии нет пострадавших, а столкнулись только два транспортных средства и у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО. Участники самостоятельно заполняют извещение о ДТП и могут покинуть место происшествия. Максимальная страховая выплата при оформлении без фотофиксации достигает 100 тысяч рублей, с фотофиксацией — 200 тысяч рублей.

Как оформить ДТП в 2026 году: европротокол и вызов ГИБДД