Электрокар «Атом» разбили на краш-тестах: вот что стало с машиной

Подробности испытаний российского электромобиля на прочность и безопасность.

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Российский электромобиль «Атом» прошёл финальные сертификационные краш-тесты. В ходе испытаний инженеры проверили целостность кузова и салона, работу систем безопасности и состояние высоковольтной батареи при имитации реальных аварийных ситуаций, сообщили разработчики в официальном Телеграм-канале.

Для проверки безопасности на полигоне НАМИ использовались два серийных электрокара. Первый подвергся фронтальному удару с 40-процентным перекрытием на скорости 56 км/ч, что имитирует лобовое столкновение. Второй автомобиль проверили на боковой удар: в него на скорости 50 км/ч врезалась тележка массой 950 кг, что эквивалентно столкновению с легковым автомобилем.

© Скриншот видео АТОМ

Особое внимание было уделено боковому удару. Из-за отсутствия центральной стойки в конструкции «Атома» нагрузка при ударе перераспределяется на пороги, крышу, двери и силовые элементы пола. Это испытание должно было подтвердить эффективность спроектированной силовой структуры.

«Всё сработало так, как и предполагалось в расчётах. Подушки и ремни безопасности раскрылись в нужный момент, шторки закрыли остекление, батарея осталась целой и безопасной, а геометрия кузова сохранилась в пределах допусков, так что двери открылись без затруднений даже после фронтального удара», — рассказали в «Атоме» о результатах краш-тестов.

Успешное прохождение краш-тестов — это один из финальных шагов к запуску серийного производства «Атома», которое должно стартовать этим летом (конкретные сроки не называются). Продажи стартуют до конца 2026 года. Известно, что компания получила около 105 тысяч заявок на покупку батарейного автомобиля.

Опубликован полный прайс-лист на российский электрокар «Атом»